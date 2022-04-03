拳击比赛中的惊喜：裁判被击中，不得不用担架将其移走

在进行战斗时，在戒指上定位是裁判最重要的要点之一。在欧文· 图鲁比亚特斯和杰拉尔多·巴伦苏埃拉之间的对抗中，墨西哥法官耶苏斯·格拉纳多斯陷入了糟糕的领域几秒钟。如果他付了钱怎么办：他的胸口上有一个菠萝，不得不用担架取下。

第三轮的最后一击是在瓦伦苏埃拉的右钩没有拳击手所期望的命运并影响了战斗的权威时分发的。格拉纳多斯感到剧烈的痛苦，在最后时刻不再关注这场战斗。裁判开始双臂在罐子里盘旋，一旦他听见钟声，他就弯下腰触摸他感受到强大侵略的区域。

第四轮比赛本应开始，但耶稣躺在戒指的侧面，医生立即对他进行了治疗。他被自动用担架带出战区接受紧急护理。相机聚焦在他们打开衣服以检查打击程度的那一刻，以便他也可以更好地呼吸。

进入医务室后，格拉纳多斯晚上和医务人员在一起，几分钟后他康复了。根据阿兹台克电视台的广播，法官自行退出了位于奇瓦瓦市的罗德里戈·奎维多体育馆，处于危险之中。“自从我们看到这样的东西以来，已经有很长时间了。伟大的历史先例是曾经退休的纽约战士本尼·伦纳德（Benny Leonard）致力于担任法官，1947年4月18日，当他提到一场小战时，他死了。一位评论员解释说，我们对历史价值进行了比较，但我们不希望它达到这样的定义。

在第七章中，一位同事负责继续领导导致 Turrubiartes 以淘汰赛获胜的对抗。杰拉尔多·瓦伦苏埃拉在职业生涯中首次下跌，创下了10胜一负的记录，而欧文在2021年底对阵古斯塔诺·皮尼亚·梅尔加的单场平局再次延长了他令人印象深刻的24-0-1战绩。

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