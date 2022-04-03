SRE 提醒墨西哥人通过购买 2022 年卡塔尔世界杯套餐来避免欺诈

Soccer Football - Arab Cup - Group A - Qatar v Bahrain - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 30, 2021 Qatar fan holds a flag with a 'Mexico supports Qatar' message inside the stadium before the match REUTERS/Suhaib Salem

在墨西哥国家队已经见过对手、参加卡塔尔2022年世界杯第一轮三场比赛的场地和日期之后，墨西哥足球联合会（FMF）与外交部（SRE）一起呼吁阿兹台克球迷在为该锦标赛购买旅行套票时不要陷入欺诈行为。

在多哈举行的新闻发布会上，代表们周六表示，在非官方网站上搜索明年11月世界杯期间的比赛和住宿门票方面，全球欺诈行为有所增加。

根据国际足联的说法，来自墨西哥，美国和英国的球迷是购买门票最多的球迷；当然，除了卡塔尔人之外。

Mexicanos en Doha celebran la calificación al Mundial (Foto: SRE)

当局证实，购买2002年卡塔尔旅行套票或门票的官方途径如下：

-直接在 FIFA.com 上，只有消费者才能购买常规类别比赛的门票。任何旅行社或商业实体均不得在其旅行套票中包含这些机票。

-MATCH Hos pitality，只有消费者才能通过MATCH Hospitality购买酒店类别比赛的门票，MATCH Hospitality拥有FIFA酒店计划的独家全球权利。在墨西哥，套餐只能由 MATCH Hospitality 墨西哥（Zest Event s）、Lusso Travel 和 Mundomex 代理商销售。

相反，ATCH Hospitality和国际足联已向联邦消费者检察官办公室（Profeco）报告了涉嫌的包裹，其中包括机票，住宿和未获授权的比赛门票，这可能构成欺诈。发现的一些公司是：

-内华达州之旅

-卡林卡之旅

-墨西哥环球娱乐（GE墨西哥）

-Alpez Travel

-伊拉普阿托旅游

-只是旅行旅行服务 • 八个旅游

-多合一旅行

-命运玛雅

-世界杯之旅

-Pachbe 墨西哥

-Mangat Atelier

-Mexicotur

-体育旅游

-阿塔扬旅行

-PlugMe 旅行评分款待

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

出席会议的有：外交部主管多边事务和人权的副部长玛莎·德尔加多；墨西哥驻卡塔尔大使格拉西拉·戈麦斯；Match Hospitality的海梅 ·贝罗姆和何塞·路易斯· 丰特；以及FMF主席 Yon de Luisa。

路易莎充满热情和喜悦地表示，三人组将连续第八届世界杯被球迷们包裹在体育场内，这增加了它获得团体资格的机会。

“建议通过官方方式购买门票和住宿。今天，我们将在同一个城市拥有所有八个体育场，这不会像其他活动那样让人们看到他们将如何进入体育场或如何停留。他警告说，这里的一切都必须是以前获得的一切，否则甚至无法进入该国。”

(Foto: SRE)

由赫拉尔多· “塔塔” · 马蒂诺率领的球队将参加C组，该组由波兰（11月22日|上午10点）、阿根廷（11月26日|下午1点）和沙特阿拉伯（11月30日|下午1点）组成。

如果他有资格，他将越过D组的前两名，由法国、丹麦、突尼斯组成，也是秘鲁对澳大利亚/阿拉伯联合酋长国之间季后赛的获胜者。





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