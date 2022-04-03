奥马尔·查帕罗用阿尔弗雷多·亚当的一句话来回应两者之间的争议

最近，奥马尔·查帕罗（Omar Chaparro）提到了阿尔弗雷多·亚当斯（Alfredo Adame）在街头争执中使用的战斗技巧，因此这位前霍伊司机将其解释为嘲弄，对他大声疾呼。

有鉴于此，奥马尔·查帕罗（Omar Chaparro）用阿尔弗雷多·亚当姆（Alfredo Adame）的一句话来回应争议；在 Venga la Alegría 的视频中，这位演员提到，如果他遭到袭击，也可能变得难以忍受。

喜剧演员笑着解释说：“有一个非常好的短语，实际上我同意他的看法（亚当），我在他的一本书中听见了，我真的很喜欢它，他说：'我很酷，直到我ching* n'。”

主持人还解释说，他不再想继续参与其中的争议，而是选择承认自己尊重亚当，尽管他没有忘记 “自行车踢” 的提法，并重申他永远无法学习：

他在 C ome the Joy Weekends 的片段中分享说：“我不能说这是不是很羡慕，因为... 也许很羡慕，因为我从来没有学过踢自行车，但我尊重它。”

在 Venga la Alegría官方Instagram帐户上的评论中，许多人能够在诸如 “与阿尔弗雷多·亚当的雅·乔尔” 之类的消息中表达对这种冲突的看法，“我们不应该嘲笑。他一定有年龄或思想问题。” 和 “奥马尔·查帕罗如果知道如何装箱，他会在松鼠身上完成他”。

亚当和奥马尔·查帕罗之间的争议出现在播客 La Cotorrisa上，在这一集中，No Manches Frida（2016）的演员在击中了一位 “解开” 他的记者时讲话，他在轶事中提到了自行车踢，还回忆起了爱德华多·亚涅斯。

“我不知道自己做错了还是对了，但我确实把它扔到地上然后沉迷于它。我踢了他，比亚涅斯还差。更糟糕的是，因为亚涅斯只打了他一巴掌，我打断了他，踢了他，打了他的肚子，” 他在 La Cotorrisa广播中评论道。

奥马尔·查帕罗（Omar Chaparro）补充说，当时他并没有过度使用它，因为他身体状况良好，而且在他的计划范围内他没有伤害记者。

斯洛博茨基和里卡多·佩雷斯节目的喜剧演员说：“与阿尔弗雷多·亚当不同，我一生都在训练。”

几乎在他讲完轶事之后，奥马尔·查帕罗将自己与亚当进行了比较，并解释说他确实知道如何战斗。最近，一些录音在演员与家人发生街头争执的地方变得病毒式传播，因此释放了模因，有趣的版本，甚至卡洛斯Trejo 谈到了这个话题。

当亚当听到自己的陈述时，他激怒并捍卫了他在混合武术（混合武术）中学到的技巧，该技巧包括模拟自行车踩踏以伤害对手，当他已经设法将你击倒时。

他还向他保证，他现在的竞争对手感到沮丧，自我意识，并且嫉妒他：

“那些说自己不存在的明星教练 piter*（踢球），就像奥马尔·查帕罗（Omar Chaparro）的喷水一样，他说那不是黑胶带和那个滚动。所有那些羡慕的人，都记得成功会毒害和沮丧，痛苦，复杂和嫉妒，因为他们睡得很轻，” 亚当爆发。

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