在与 Francia Márquez 的战斗之后，Marbelle 在她的第一场音乐会上表现不佳

歌手马贝尔（Marbelle）最近一直受到公众的关注，因为她对副总统候选人弗朗西亚·马尔克斯和总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）不断发抖，其中许多人被认为是种族主义者。

好吧，在《精美珍珠项链》的表演者经历的所有媒体时刻中，她已经确认了该国的一些约会，包括上周末在比亚维森西奥举行的ExpoMaLocas博览会，并从中录制了一段视频，该视频已发布在社交网络和显示了她最少的出席人数。演唱会。

在视听中，您可以看到只有一小部分人参加歌手的演讲，而他们只能在大屏幕上看到。

根据RCN的信息，在活动开始前几天，一些公民要求梅塔政府取消la vallecaucana的演讲，但是，音乐会继续进行。





这段关系的最新高潮发生在几天前，当时法国想露出另一张脸颊：它表现出对technocarrilera的钦佩，尊重和赞赏，这是她创造的一种类型，这使她获得了自90年代以来一直享有的知名度。这位社会领袖还承认，当歌手是陪审员之一时，她曾经试镜参加音乐比赛计划Factor X，但事实证明这一尝试徒劳无功。

对此，这位歌手回答说：“我邀请你和你的对手女士辩论，而不是和我辩论！去给 PETRO 和 BOBOLIVAR 一个 ANCESTRAL 拥抱...谁离开她非常糟糕！(...)这样他就把所有推文都献给了我... 这只是显示了因为使用我的名字而加入他的忠实粉丝。”

在另一部颤音中，他告诉马克斯：“我希望有一天你能明白这不是颜色问题...我希望你能理解，我们只是在走截然不同的道路！”。

这位歌手也没有停止对网络其他用户的回应，这些用户不但没有批评她的话，反而庆祝她向被认为是诺贝尔生态学奖的获得高盛奖的激进主义者表现出的 “诚意”。

面对一位追随者的震动，她指出马克斯的支持者将如何在Twitter上分享她的肖像并系统地标记Marbelle，她保证 “他们在骚扰我”。

当一位批评者提醒她，弗朗西亚·马尔克斯凭借其训练和行动主义赢得了各种功绩，而不是技术手枪女王所拥有的唯一才能，她回答说：“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我们也有诺贝尔和平奖！(原文如此)”。

他还用笑着的表情符号分享了一条关于马克斯参加真人秀的推文：“它是在 factor x 上呈现的？我的意思是，你一直想出名吗？”。然后他对此发表了这样的评论：

关于因子 X 我告诉他不行！今天我再对你重复一遍...-你不会继续和我们在一起！😂

这一切始于 Marbelle 保证：

“无论如何你都不会给我信心或代表我...不要给我你想欺骗别人的廉价演讲。”作为回应，法国说：

“亲爱的 @Marbelle30 我不明白你在不认识我的情况下怎么恨我，如果我们从来没有机会建立友谊关系，你怎么会不信任我。让我告诉你，相反，我从十几岁起就很钦佩你，” 他说，后来补充说，“几年前，我是数百万年轻人中的一员，他们期待着你作为音乐老师参加试镜，胡安·卡洛斯·科罗内尔和何塞·加维里亚一起选择年轻将参加 X Factor（来自 RCN 频道的现实）的人”。

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