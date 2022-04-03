拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛停止进口俄罗斯天然气，以报复入侵乌克兰

Imagen de archivo de las instalaciones de Gazprom en el yacimiento de gas de Bovanenkovo, en la península ártica de Yamal, Rusia. 21 mayo 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

拉脱维亚天然气储存运营商的负责人周六报告说，波罗的海国家不再进口俄罗斯天然气。C@@ onexus波罗的海电网首席执行官乌尔迪斯·巴里斯在广播中说：“自4月1日以来，俄罗斯天然气不再流入拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛。”

他补充说：“如果人们仍然怀疑俄罗斯的供应是否会有信心，那么时事清楚地向我们表明，不再有任何信任。”

巴里斯还表示，波罗的海市场目前由储存在拉脱维亚地下的天然气储量供应。

此举是在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京试图利用俄罗斯能源实力的时候发生的。面对国际制裁导致的俄罗斯经济瘫痪，普京警告欧盟（欧盟）成员国，他们将不得不开设卢布账户来支付俄罗斯的天然气。

El presidente de Lituana, Gitanas Nauseda

尽管美国禁止进口俄罗斯的石油和天然气，但欧洲集团（该集团在2021年从俄罗斯获得了约40％的天然气供应）一直保持从莫斯科的供应。

立陶宛总统吉普赛人瑙塞达要求欧盟其他国家效仿波罗的海国家的榜样。

他在推特上写道：“截至本月，立陶宛不再有任何俄罗斯天然气。”他补充说：“几年前，我国做出的决定使我们能够毫不费力地打破与侵略者的能源联系。”他说：“如果我们能做到，欧洲其他国家也能做到。”

来自华盛顿的措施

美国总统拜登周五表示，有 30多个国家与他一起释放了石油储备，以稳定因俄罗斯入侵乌克兰而动摇的市场。

拜登在白宫的一封信中说：“今天上午，全球30多个国家被召集参加特别会议，并同意向市场再释放数千万桶原油。”

他还说，在他任期的头14个月中，他的政府创造的就业机会超过了历史上任何一位总统。总统说：“我们的经济已经从走上复苏之路转变为正在移动。”

正如他所解释的那样，3月份创造了43.1万个工作岗位，低于预期，但这是连续第11个月每月增加超过40万个工作岗位，这是自1939年以来的最长纪录。

因此，自1月底以来，随着Omicron变种COVID-19 的感染率下降，美国经济在第一季度创造了168万个工作岗位，平均每月创造了562,000个工作岗位。

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