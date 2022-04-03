Irpin 的 Infobae：广场上的坟墓，被摧毁的坦克和村里经历了最糟糕战争的一排烧毁的汽车

基辅周围的一切都充满了鬼魂。伊尔平这个世界上几乎没有人知道的小镇，成为这场战争的象征。对于基辅人来说，这是一个宁静的村庄，可以去呼吸新鲜空气，然后穿过河边的神圣森林。对于俄罗斯人来说，这将是-所以他们计划了-从那里进入基辅的小城市。对于记者来说，这很快就成了一个被诅咒的地方：三名试图工作的记者被谋杀的地区。因此， Irpin从战争开始就变成了禁区。这是抵抗的象征，因为尽管它被拿走了，但它从未放弃。

占领后一个月，俄罗斯人在没有设法进入基辅的情况下被驱逐出境。他们留下了一个地狱、一个鬼城、一堆地雷和爆炸陷阱以及一些不想离开阵地的隐藏狙击手。没有煤气，没有电，剩下的平民也很少。但是有一天，在最黑暗的夜晚之后，Irpin再次获得了自由，尽管在这种情况下，自由无法露出幸福的面孔。相反，只有曾经的幽灵。尽管许可证很少，但 Infobae还是设法进入 了。

就在一周前回到 Irpin 似乎是不可能的。事实太仓促了。乌克兰军队开始向基辅周围失落的村庄前进，并逐渐收复它们：布查，布罗瓦里，莫什春，霍斯托梅尔...由于俄罗斯占领的规模和部署，Irpin无疑是最艰巨的任务，而俄罗斯占领完全占据了主导地位。3月31日，乌克兰政府宣布他们已经重新控制了这座城市，当地警察已经在街上巡逻，这让全世界感到震惊。这可能吗？这与克里姆林宫宣布的俄罗斯军队撤出该地区有关吗？像其他许多时候一样，话语和信息可以根据事实进行调整，目前尚不清楚俄罗斯人这样说是为了掩盖失败，还是真的是战略撤退。无论如何，Irpin再次占据了这场战争的头版。

就在一个月前，在撤离平民的过程中，对人道主义走廊的轰炸和袭击仍在继续。Infobae 靠自己的肉体生活，能够目睹城市居民逃离的绝望。当时还不知道的是他们逃离了什么具体的恐怖，是什么使他们不回头就出来了。平民在离开时说：“别去那里，真是地狱，走吧。”一个有六万居民的城市，最后只剩下三千人，仅占人口的5％。

根据伊尔平市长奥列克桑德·马库辛（Oleksandr Markushin）的说法，官方数据显示， 俄罗斯军队杀害了300名平民和50名士兵，摧毁了该市50％的土地 。乌克兰军队的伤亡人数通常不会公布，同一位官方发言人说，这些数字没有给出。不知道乌克兰要为再次拥有伊尔平付出什么代价，也不知道这场战争要付出多大的代价，但所有人都同意，没有什么比保持独立更高的了。一位守卫检查站的领土防卫队年轻人说：“我们宁愿丧生也不愿失去国家。”

市长马库辛还报告说：“许多人被埋在院子里和公园里，其他人仍在废墟之下。Irpin是一位英勇的人，他们阻止了敌人进入首都。”里面发生了什么？什么恐怖无法显示？伊尔平也是三名记者（两名美国人和一名乌克兰人）被杀的地方，他们都在试图进入以展示正在发生的事情。

今天，基辅周围的气候有所不同。它并不放松或平静，但与一周前相比没有那么紧张和危险，因为沿着西北方向行驶的大部分道路可能会导致死亡或与俄罗斯军队直接对抗。今天在路上，乌克兰人有绝对的控制权。

到达伊尔平不是通过基辅的任何一条直达道路。主要的桥梁是不可能的，因为连接两个城市的桥梁被摧毁了，到达的另一条大街上有巨大的陨石坑，使其无法通行。所以，你必须向西南走，然后离开基辅开始攀登。

随着景观接近该地区-景观，什么词-变成了-另一个词-世界末日。道路开始变暗，不再有干净的沥青或清晰的道路，现在有很多倒下的树木，路上有很多树枝，到处都是洞，污渍好像黑色的油漆球掉下来了。有一次，在进入Irpin之前，在高速公路旁边，一个焚烧的加油站。她旁边是军事检查站，士兵们在被摧毁的房屋中休息，有些人坐在地板上，靠在被毁坏的墙上看着手机。

然后你就可以到达城市前的最后一个检查站。很少有记者的汽车被允许进入。警察声称，他们无法照顾所有人，因为他们还在巡逻和清理村庄的街道。阅读通关：地雷盗窃和狙击探测。 一些谣言表明，该地区仍有100名俄罗斯士兵藏身，这就是为什么他们不允许自由进入的原因。

搭载 Infobae 的汽车应该有授权。在当天的固定者弗拉德待了几分钟后，他与民兵交谈，他们允许进入。在森林里待了几米之后，树木的底部看起来是黑色的，向上是棕色的。这是一片美丽而潮湿的森林，没有任何平静，它沿着路线行驶，弯道后，终于出现了一个废弃村庄的第一张明信片：在街上，几乎完全覆盖了一辆被摧毁的俄罗斯坦克。弗拉德说他是俄罗斯人，然后他也要求看一面俄罗斯国旗，但你看不到 V 或 Z 的铭文，这两个字母是入侵者的特征。但是，在几个街区之外，你确实会看到在马路上越过的汽车上画了一个字母 V 来切断通道。

坦克几乎失去了形状，大炮在地上，车轮和链条脱落。在它后面是一堆未使用的弹药，埋在泥里。都是毁灭，街边有烧毁的汽车。还有一些人没有燃烧，但在挡风玻璃和门上有无数的洞，有人在枪击事件中用它们掩盖自己。几乎所有人都打开了引擎盖，在房屋里你看到的破坏不仅仅是炮击。 在这里，与该国其他地区的战争不同，这里有城市战斗，来自乌克兰和俄罗斯的军队在彼此相距几米的街道上进行战斗。我们知道，这种情况今天发生在马里乌波尔。

在两辆车之间经过曲折后，您将到达城市内的第一个环形交叉路口。在右边的道路上，有一条通往基辅方向的宽阔道路，那里是汽车驶向被炸毁的主桥的地方。你现在看到的是一个巨大的交通堵塞，里面没有人，一排想要下车但在枪击和轰炸开始时被遗弃的车辆。这些汽车中有很多被摧毁，其中大多数。没有一个完好无损，那不存在，但是它们已经完全烧毁了，有些没有玻璃，几乎没有射击。

这是疏散的主要路线，逃离的5万多人中的大多数都出来了。有些人开车到达，离开然后走路，而另一些人则直接徒步完成了整个旅程。 有一天，在3月1日至6日之间，俄罗斯人沮丧地开始用火向该地区洗澡。他们想通过那座桥进入基辅，但是乌克兰军队将通行证飞越了伊尔平河，在另一家银行后面建立了防御阵线。这就是开火的方式，中间的平民试图逃跑，乌克兰军队试图阻止俄罗斯的前进，占领军在他们面前操纵 所有东西，却不尊重在那里开放的显而易见的人道主义走廊。

在这里，你现在可以看到那些想要逃出去的人的地狱。只有僵尸不见了，这将为新的《行尸走肉》季提供完美的环境。但是，这不是虚构的。它不是活死人之一，而是干死人之一。

这座桥是战争开始的著名形象，汽车翻过水，通往基辅的狭窄而危险的道路，在瓦砾和河流中奔跑。另一边是森林、四周来一直听到爆炸和枪声的魔法森林，从中可以看到烟雾，以及平民绝望的面孔。

弗拉德说要离开。在我们离开城镇之前只剩下一站了把面包车开到中心。它并没有停止，但你可以看到电影院所在的广场，沐浴在岩石中，碎成一千个部分的雕像。主要大道通向Irpin最大的公园。

在森林里，你首先听到的是一只狗的吠叫，另一只狗的房子被主人轰炸并撤离，但狗还在继续。它又大又漂亮而且有点凶猛。他的房子-现在只有他的房子-在公园门前。同样，你可以看到地面上的黑点，它们是一些低口径迫击炮击中的地方。在去广场中心的路上，你可以看到一个几乎完好无损的长凳，除了被枪击打破的木板。再远一点，在公园中间，有一座带有十字架的沙山。它说：“玛丽亚·莎拉波娃。1939 年 2 月 4 日至 2022 年 3 月 6 日。Sadoba 38″。这是他的出生日期（1939年）和他的死亡日期（在今年3月6日的Irpin战役中，完全占领）。离他的坟墓两米远的是一个敞开的钱包和一些女士的物品，还有口红，梳子，香水，浅蓝色的紧身胸衣，一张购物票。不知道是玛丽的还是另一个女人的，或者她是死在埋葬的地方还是在其他地方被带到那里。这是市长警告的图像之一，在Irpin中重复出现，人们被埋在房屋的广场和花园中。

市长还说：“俄罗斯坦克压碎了死亡居民的尸体，取笑了妇女，” 但这些被压碎的尸体在一天前被移走了。

似乎有一个男人走在街上。他的黑眼圈涂成黑色，一件充气的外套，手上有一个睡袋。他要一支香烟，他们把烟交给他然后点亮。他要回家 Irpin 是因为他没钱去其他地方。他在基辅度过了过去的16天，带着包在地铁里睡觉，但他再也受不了了。他说他的房子被摧毁了，他正朝着它走去。你不能陪他，他比警察规定的限制还差几个街区。看到他走路，很难，很伤心，但确实如此，看起来像是缺少反乌托邦的僵尸。

弗拉德坚持要离开城镇，因为天黑了，不安全。已经是面包车了，它又通过了一遍。同样的碎玻璃，窗户出来了，屋顶被刺穿了。在每一次通行证中，都会发现新的破坏形式。离开Irpin，你会看到一辆德国汽车撞上了挡风玻璃上的纸牌。上面写着 “孩子”。里面没人看见，安全气囊跳了起来，窗户爆了，但没有血迹。在汽车旁边，弹药残留，武器类型无法识别。在到达乌克兰之前，我对武器一无所知；今天对武器一无所知，但我都看见了。我只学会了拍摄武器，其他人学会了使用武器。离开你也是其中的一部分。

离开Irpin之前的最后一个检查站有一辆被毁的汽车，上面悬挂着乌克兰国旗，上面写着徽章：“俄罗斯船，下地狱”。他们每次都能说出来。

在返回的路上，基辅州新闻办公室将报告说，在接下来的三天里，你不能去伊尔平，也不能去布查（今天在街上被杀害的数十名平民的尸体被拍照），也不能去乌克兰收复的另一个城镇布罗瓦里。声明写道：“从4月2日晚上9时至4月5日上午6时，基辅地区解放的定居点加强宵禁。严禁在街上和其他公共场所，乘坐交通工具和步行移动。当局的所有建议都应得到遵守，不得在禁止的时间内出门。例外：进入避难所的警报信号。重要的是要消除俄罗斯侵略的后果：清理和清理领土。现在不要试图回到这些定居点！”

基辅周围的一切都充满了鬼魂。

照片和视频：佛朗哥·法法苏利

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