他入侵一家航空公司的网站寻找丢失的行李

工程师南丹·库马尔（Nandan Kumar）入侵航空公司的网站以取回行李箱，在社交媒体上风靡一时，他在谴责自己在客户服务和网络安全领域的不足之后，将公司置于剑与墙之间。

就在3月28日，Java软件工程师和程序员在他的Twitter上开了一个话题，讲述了他在 IndiGo航空公司的旅行经历和故障排除。

他报告说，他乘坐6E-185航班从巴特那飞往印度班加罗尔，当时该航空公司将行李箱寄给另一位乘客时出错，反之亦然。他说他能理解，因为除了一些细微的差异外，两个包都是一样的。他保证，他没有太多注意行李的细节，因为他非常信任公司，并且相信一切都井井有条。

(Foto: Twitter/@_sirius93_)

直到他回到家，他的妻子才告诉他，他们带来的行李箱看上去和他自己的不一样，除了他们没有用领带把它关上。当时，他打电话给航空公司报告问题。

但是，客户服务的回复不是您所期望的，因为他们没有立即提供取回行李的帮助。

Maletas que la aerolínea mandó a destinos diferentes (Foto: Twitter/@_sirius93_)

尽管他们没有给他一个快速的解决方案，也拒绝向他提供谁拿走了行李箱的联系方式，但他还是等着，因为客户服务人员告诉他，当他们联系另一位乘客时，他们会给他打电话。

经过一天的等待，他没有接到任何电话，因此他决定对此事采取行动，并开始在IndiGo平台的站点内进行调查，试图自己找到携带行李箱的乘客。

“因此，今天早上，我开始在Indigo网站上进行研究，测试写在行李标签上的共同乘客的PNR，希望通过尝试不同的方法（例如办理登机手续、编辑预订、更新联系方式）来获取地址或号码，但运气不佳。”

但这并没有阻止他，因为经过几次失败的尝试，他的开发人员本能使他按下了计算机上的F12按钮，然后在整个注册流程开始的网站上打开了IndiGo开发者控制台。

(Foto: Captura de pantalla)

发现信息后，他记下了联系方式，并决定打电话给对方更换行李。他解释说，幸运的是，乘客回答了他，他在大约 7 公里之外，所以他们可以就中间点达成共识，互相见面。

在集合地点，他解释了发生了什么事以及他是如何找到联系人的。此外，他声称，另一人告诉他，他没有接到航空公司的任何电话，也没有意识到行李箱不是他的。

由于他很容易在网站上找到个人信息，因此他向该公司提出了一些网络安全建议，并建议乘客不要在社交媒体上分享登机牌的照片或预订代码的详细信息或任何其他敏感数据。

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