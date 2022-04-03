财政部承认，该国北部边境已经存在汽油短缺

A worker fills a car with gasoline at a service station after Mexico suspended a week of gasoline subsidy along the U.S. border, in Ciudad Juarez, Mexico April 2, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

对于该国北部边境的驾车者来说是个坏消息。财政和公共信贷部（SHCP）本周六下午承认，该地区已经存在汽油短缺。

该机构在一份声明中解释说，这是由于供需之间的不平衡。最近几周，由于财政刺激措施，燃料价格较低，美国公民越过边境在墨西哥装载坦克。

Un cartel de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) muestra los precios de la gasolina en una estación de servicio en CD. Juárez (Foto: Reuters)

此外，由于进口商停止购买而导致供应问题，因此该地区加油站的替代方案是购买墨西哥石油公司（Pemex）的产品，这一直是一个挑战。

该公告是在同一家机构表示在4月2日至8日这一周内不会通过增值税和ISR对在边境地带销售汽油的进口商和炼油商实施税收优惠措施之后几个小时发布的。

这就是为什么以下城市的燃油价格预计将进一步上涨的原因：

下加利福尼亚州的蒂华纳、罗萨里托、特卡特和墨西卡利海滩；科罗拉多州的圣路易斯里约热内卢、佩尼亚斯科港、卡博卡、普鲁塔科·埃利亚斯·卡勒斯将军、诺加莱斯、萨里克、阿瓜普列塔、圣克鲁斯、迦南亚、纳科和祭坛。

Un trabajador cuenta dinero de la venta de gasolina en una estación de servicio de CD. Juárez (Foto: Reuters)

此外，奇瓦瓦州的亚诺斯、曼努埃尔·贝纳维德斯、曼努埃尔·奥吉纳加、阿森松、华雷斯、普拉克塞迪斯·格雷罗、瓜达卢佩和科亚梅·德尔·索托尔；科阿韦拉州的彼德拉斯·内格拉斯、纳瓦、伊达尔戈、奥坎波、阿库纳、希门尼斯和格雷罗。

新莱昂州的阿纳瓦克市；以及塔毛利帕斯州的新拉雷多、格雷罗、米尔、瓦莱·埃尔莫索、雷诺萨、卡马戈、古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯、里奥布拉沃、马塔莫罗斯和米格尔·阿莱曼等市。

尽管有所增加，但成本仍将低于美国。

值得一提的是，对汽油实行财政刺激最初是对联邦政府缓解近年来墨西哥人越境进入美国以更优惠价格加油的现象的战略的回应。现在，反之亦然。

(Foto: Cuartoscuro)

在美国，与世界许多地方一样，几个月来，汽油价格一直没有停止上涨。根据美国劳工部的数据，从2021年1月到今年，这一数字增长了40％。

但是，就在一个多月前，世界第三大原油生产国俄罗斯开始入侵乌克兰，导致价格暴涨。从那以后他打破了纪录。

在这方面，总统拜登警告石油公司不要对价格上涨带来的 “创纪录的利润” 感到满意。

他说：“任何美国公司都不应利用疫情或弗拉基米尔·普京的行动以牺牲美国家庭为代价来致富自己。”





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