截至4月2日，墨西哥的冠状病毒记录了3,303例新感染和85例死亡

卫生部（SSA）报告说，截至 4月2日这个星期六，已有500万66.5万376例累积冠状病毒（COVID-19）感染病例。此外，自大流行开始以来，墨西哥已有323,212人死于该疾病。

这意味着在过去的24小时内，有3,303人被感染，85人死亡。

另一方面，据估计，自第一例病例以来，已有 400万9.63万人康复，9 00万24.5万699例阴性病例，共有 1500万5.95万137 人接受了研究。

根据每日技术声明，该国目前估计有 9,051 例活跃病例；也就是说，在过去14天（从2022年3月20日至4月2日）开始出现症状的患者。

Casos activos por estado (Captura de pantalla: SSA)

按降序排列，SARS-CoV-2活跃病例数最高的实体是：阿瓜斯卡连特斯、南下加利福尼亚州、墨西哥城、科利马、坎佩切、韦拉克鲁斯和纳亚里特。

在医院可用性方面，保健中心普通病床的平均占用率为 6％，重症监护病床的平均占用率为3％。

总床位占用率最高的州是新莱昂州（23.56％）、阿瓜斯卡连特斯（14.28％）和墨西哥城（14.27％）。反过来，呼吸机床比例最高的是特拉斯卡拉（12.50％），墨西哥城（9.02％）和科利马（8.77％）。

过去五周受影响最大的年龄组是18至39岁的人群。

(Captura de pantalla: SSA)

在国际舞台上，全球共有4.86亿761,597例感染病例，600万14.2万735例死亡。在过去的24小时内，分别报告了13.91,813亿和43.67亿美元。总体致死率为1.3％。

墨西哥目前是世界上因冠状病毒死亡人数最多的第五个国家，仅次于美国、巴西、印度和俄罗斯；根据墨西哥的数据，墨西哥的感染人数排名第 20约翰霍普金斯大学的最新更新。

关于针对SARS-CoV-2的国家疫苗接种战略，该机构宣布，到目前为止，已经使用了193,025,266剂辉瑞-生物科技，阿斯利康，人造卫星V，詹森，Moderna，Sinovac和CanSino配方。

(Captura de pantalla: SSA)

仅在4月1日这个星期五，就注射了306,741次。

在加强疫苗接种中，已经施用了3,600万剂875,510剂；60岁以上人群的接种率提高了75％，40至59岁的人群增加了51％，在18岁以上的人群中增加了47％。

墨西哥城，金塔纳罗奥州，克雷塔罗和圣路易斯波托西州是四个实体，已经有近100％的最老人口拥有完整的疫苗接种时间表。同时，恰帕斯州是最落后的州，占71％；其次是格雷奥（76％）和瓦哈卡州（78％）。

滞后人群和14至17岁的年轻人继续接种疫苗，并对18岁以上的年轻人进行加强疫苗接种。





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