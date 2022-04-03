克拉拉·诺米（Clara Noemí）开了一条上学的捷径，在韦拉克鲁斯州的一条小溪中被发现死亡

墨西哥针对妇女的暴力行为再次夺走了未成年人的生命，这次是克拉拉·诺埃米（ClaraNoemí）：一名 15岁的少年，于3月29日在瓦斯特卡·韦拉克鲁斯失踪。

这位被描述为 “充满梦想” 的年轻女子于那个星期二早上离开家前往 El Limón 社区的 Telebachillerato。但是，意识到自己上课迟到了，他决定走捷径，这是他最后一次见到他，因为他从未上过校园。

下午，她的父母意识到自己的女儿没有从学校回来，向韦拉克鲁斯州搜查委员会（CEBV）提交了失踪报告，该委员会发出了紧急搜查表。

同时，该社区的一些居民组织成旅在该地区旅行，尽快找到那个黑眼睛、皮肤浅棕色的女孩，但他们没有成功。

(Foto: Twitter @LetyHer92012400)

直到她失踪四天后的4月2日，部长级警察才在溪流中发现克拉拉的尸体上有性暴力迹象。非官方消息来源指出，这是在当局向被指控的肇事者保证之后。

根据这些说法，被确定为Artemio “N” 的当事人承认在对她进行性虐待后谋杀了这名少年。后来，被告补充说，他试图通过将尸体绑在一些石头上来将尸体隐藏在溪流中，这样它就不会漂浮，这样他们就找不到它。

事后，集体，亲戚和朋友要求为韦拉克鲁斯州杀害这名年轻女子的行为伸张正义，并要求该实体州长奎特拉瓦克·加西亚和共和国总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔全面惩罚涉嫌杀害女性的行为法律的范围。

Veracruz es la segunda entidad con más feminicidios registrados en lo que va del 2022. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

韦拉克鲁斯在2022年前两个月报告了15起杀害妇女事件，这使其成为病例发生率最高的第二州，仅次于记录了22起案件的墨西哥州（Edomex）。

根据国家公共安全系统（SESNSP）执行秘书处的数字，15名受害者中有3名是未成年人；9人超过18岁，其他人的年龄范围不详。

同时，该划界案位居绑架名单之首，在同一时期登记了六起绑架事件；两名未成年人。此外，内政部（Segob）的数字表明，该实体有 55起单纯的强奸案和126起性虐待案件。

应该指出的是，克拉拉（Clara）是本周第二个被杀害的15岁男孩，在争取正义的斗争中，罗莎·玛丽亚（RosaMaría）的案子被附上3 月 24 日，他在普埃布拉奎扎兰的家附近显得毫无生气。

出于这个原因，3月31日组织了一次前往市总统的游行，要求从性别角度进行调查，因为她的家人宣称，她的死亡被视为涉嫌谋杀而不是杀害妇女。

继续阅读：











