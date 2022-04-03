Avanza País 要求佩德罗·卡斯蒂略去万卡约的失业地区或辞职

Avanza Pa is的替补席敦促国家元首佩德罗·卡斯蒂略前往受冲突影响的地区胡宁万卡约的重型货运承运人和农民罢工, 与公民进行对话,否则，就要辞职。

该议会团体通过其Twitter帐户发表声明，确保胡宁当前的社会和经济危机 “是行政部门的责任”。

他们说：“这就是为什么我们要求你抛弃忽视，恢复所有秘鲁人的权威、社会和平、安全和经济原则，我们认为佩德罗·卡斯蒂略总统应对我们同胞的死亡和人格受到的损害负责。”

他们当然要求改变

此外，他们指出，由于 “秘鲁自由报” 的政治计划不可行 ，因此必须改变方向 ，这将为所有秘鲁人带来更多的发展和机会，尤其是对秘鲁人而言。最脆弱。”

按照这些思路，他们要求总统立即进入社会冲突地区，“以解释民众的责任，否则他的辞职是摆脱这场严重危机的宪法出路，让位给能够响应公民要求并解决问题的新政府。影响到整个国家的社会问题”。

最后，他们呼吁公民确保和平举行抗议活动，以保护私人和公共财产以及人格完整。

国会召集部长

另一方面，共和国国会发言人委员会决定于4月4日星期一下午3点召开全体会议。

引用能源和矿业部长（卡洛斯·帕拉西奥斯）、经济和财政部长（奥斯卡·格雷厄姆）、运输和通讯部长（尼古拉斯·布斯塔曼特）以及农业发展和灌溉部长（奥斯卡·泽亚）的话。

发出邀请的理由是 “报告与该国中部地区的农民和运输商协会签署的协议”。国会议长玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦（Maríadel Carmen Al va）报告说，还将讨论 “三项经济和财政范围的法案，这些法案修改了IGV法案，并允许免除或更改选择性消费税的税率”。

本周一将看到的法案是：

-PL 536，提议修订《一般销售税（IGV）和选择性消费税（ISC）法》第61条，根据技术报告更改这两种税的税率。

-另一项立法提案是 PL 1590，该提案免除了向 ISC 支付所有辛烷值 84、90、95 和 97 辛烷值的柴油和汽油的费用直到 2022 年 12 月 31 日。

-第三项立法提案也被免除在意见过程中，是PL 1541，该提案提议修改 IGV和ISC法律，免除向ISC支付90天的费用。

MEF 提案

同时，上周六，经济和财政部长（MEF）奥斯卡·格雷厄姆（Oscar Graham）宣布，行政部门正在决定通过一项最高法令，将燃料的选择性消费税（CSI）的支付减少多达90％这可能会在本周获得批准。

胡宁的万卡体育馆说：“经济和财政部正在与部长会议一起决定，通过我们本周可以发布的最高法令，将燃料的选择性消费税减少90％，免除对燃料的选择性消费税的支付。”政府会见了运输和农民协会的代表。

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