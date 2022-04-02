泽伦斯基指责俄罗斯向年轻人撒谎，让他们入侵乌克兰

Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a ceremony welcoming Ukrainians, who were freed by pro-Russian rebels during a prisoner exchange, at the Boryspil airport outside Kiev on December 29, 2019. - Ukraine and Russia-backed separatists in the country's war-torn east exchanged 200 prisoners on Sunday, swapping detained fighters for civilians and servicemen held captive in some cases for years in two breakaway regions. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP)

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基说，在俄罗斯宣布恢复动员年轻人参加春季征兵的框架内，俄罗斯公民 “没有被告知真相”。

“今年的新兵可以被派去对付我们的国家，对付我们的人民。 对于许多年幼的男孩来说，这肯定是死亡。 尽管他们不是我们的公民，但作为一个民族，我们仍然有责任警告他们，” 他说。

因此，他提醒新兵家属 “不再需要死亡”。“拯救你的孩子免于成为恶棍。不要把他们送到军队。” 泽伦斯基问道，并补充说，军事行动的命运并没有传递给他们。

“我想谈谈一个事实，即俄罗斯正试图将人们带入克里米亚的军队。这是违反人道主义法的行为，也是战争罪，应追究责任。这也是增加对俄罗斯制裁的理由，” 乌克兰总统辩称。

Continúa la invasión Rusa a Ucrania

他还警告说，俄罗斯军队在被占领土任命了 “一些临时领导人”，他称之为 “gauleiter”，这是纳粹使用的德语术语。他说：“他们威胁公司和当局的员工与这些被指认的个人合作。”

关于乌克兰领土上的进展，他向他保证，俄罗斯军队正在顿巴斯地区朝哈尔科夫方向集结部队。他说：“他们正在为新的强大打击做准备。”

“欧洲无权对我们马里乌波尔正在发生的事情默默地做出反应。全世界都必须对这场人道主义灾难做出反应。” 他回忆起与法国总统伊曼纽尔·马克龙的会谈时说。

“我们分别同意将伤员和死者从城市中移走。我们正在与土耳其作为调解人谈论这个问题。我希望能够尽快报告细节。” 泽伦斯基补充说，他还提到了与欧洲议会议长罗伯塔·梅索拉的会晤。

在这方面，他说，这次 “重要” 的访问 “向其他政治家表明，在这样的时刻，勇气是政治家最重要的特征之一”。最后，泽伦斯基将斋月命名为：“乌克兰穆斯林以及世界上所有穆斯林。”

（来自欧罗巴出版社的信息）

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