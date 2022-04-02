为什么NFT的价值急剧下降

NFT（非同质化代币）蓬勃发展，但是，其中一些遭受了市值的下降，惨败，使所有人都想知道为什么会这样。

根据彭博社的一份报告，三分之一的NFT毫无价值，另外三分之一是以低成本销售的，因此您可以说其中一半以上的NFT都失败了。

其中许多都基于以太坊，并在 OpenSe a平台上销售。尽管大多数人都在地板上爬行，但也有例外，例如Bored Ape和CryptoPunk 设法占领了他们的客户和市场。

《商业内幕》指出，只有1％的NFT的交易价格超过1,500美元，而 75％的NFT的售价不到15美元。

Imagen representativa de un NFT (Foto: Pixabay)

他指出，要找出 NFT的售价，有一个模型考虑了三个因素：

-视觉特征

-NFT的预售

-买家和卖家的受欢迎程度

这与以下事实有关：有价值的NFT已被麦当娜，大卫·贝克汉姆等世界级人物购买或及时投资，或者被出售给诸如乌克兰政府之类的社会运动。除此之外，大多数都一文不值。

这些因素决定了NFT价格的波动性高达70％。但是，根据 Dune Analytics的数据，目前尚不清楚为什么非同质化代币业务自去年9月以来一直显着下降。

Imagen representativa de los NFT (Foto: Pixabay)

在南森（Nansen）的一份报告中，NFT购买者的数量是在2月，尽管有些收藏品的价值仍然很高，但销量的下降表明，公众很快就失去了对购买其中一件作品的兴趣。

根据最大的NFT持有者之一 Xataka 咨询的WhaleShark的说法，这种影响可能会被2018年的初始硬币报价（ICO）泡沫所吸收，在泡沫中，资金最初流动很快，直到他们意识到生态系统充满了 “坏苹果”。

ICO是一种融资机制，它使用区块链（比特币或NFT背后的技术）通过出售公司创建的新加密资产来筹集资金。

NFT-HypeBear (Foto: Archivo)

ICO的繁荣始于2017年中期，当时该方法成为一个价值数十亿美元的行业。到2018年，55％的初始加密资产发行没有实现。这种不平衡导致iCORating得出结论，“总体而言，项目质量已大幅下降”，因为更多的资金流入了较少的业务。

目前，买家的缺乏降低了市场预期，希望当艺术家有兴趣购买泡沫时，使他们像泡沫一样增长的 “泡沫”。

另一方面，根据《财富》杂志的报道，有些人开始以较低的价格出售他们的NFT，有人以224,000美元的价格出售了Bored Ape Yacht Club，也就是说，比他的成本少了约68,000美元。尽管如此，没有单一的因素可以决定它们为何失去价值。

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