“我们希望佩德罗·卡斯蒂略来，而不是他的小丑”：抗议者要求总统在胡宁的存在

胡宁地区万卡约的抗议、封锁和交通停工仍在继续，原因是承运人和农民向佩德罗·卡斯蒂略政府提出了一系列投诉。这次，在万卡体育馆外，抗议者会见了由几位部长组成的行政部门代表，由总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）领导，他们要求总统出席。

全国货运承运人协会（GNTC）上周一，3月28日宣布，全国范围内无限期罢工的开始，这是本周六的第六天。

在几名抗议者中，万卡约的一名埃克西托萨记者设法采访了一个拒绝从阿尼巴尔·托雷斯及其部长那里抵达的人，并向国家元首发了一封信息。

“我们想要佩德罗·卡斯蒂略总统，因为他在各个方面都冒犯了我们，称我们为懒惰、有报酬、罪犯等。我们需要他的存在：第一，向万卡人民道歉，第二，一劳永逸地解决我们的问题。我们现在已经六天了，如果没有解决办法，我们将继续下去，” 他说。

另一次，他还呼吁万卡约的所有公民将100％的无限期失业：“我们呼吁100％关注万卡约人民，因为我们需要他们的存在和政府的立即解决方案。”

最后，抗议者表示，佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castill o）之所以来到政府，要归功于 “万卡约中心，因此，它必须在这里” 的投票。

“我们希望卡斯蒂略的存在，我们不希望小丑来（暗示部长们）。这就是万卡约人民想要的，” 他总结道。

要求佩德罗·卡斯蒂略在场

陪同对话委员会与工会领导人会谈的红衣主教佩德罗·巴雷托问农民和运输商，万卡约大主教是否可以担任他们与政府之间的调解人，但他们再次要求总统在场。

“不，我们想要卡斯蒂略！”，在记者卡洛斯·贾尔·萨克（Carlos Jair Saq）在他的 Twitter 帐户上发布的视频中要求这样做。

“随着对话桌的展开，核进党与万卡体育馆背后的抗议者之间发生了对抗。他们发射橡皮子弹和催泪弹。邻居们要求警察停止开枪，因为他们把他们置于危险之中。” 他在另一篇评论中补充说，当时发生的事情的照片。

抗议者继续要求圣马丁地区的佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）在场，直到总统出现在胡宁，罢工和抗议活动将继续。

Policías disparan balas de goma y bombas lacrimógenas a los manifestantes. Foto: Carlos Jair Saq/@neondemonsaq

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