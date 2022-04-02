视频：Edomex 警方在 Zinacantepec 市制服并殴打了一名司机

4月1日星期五晚上，一段私人安全摄像机的视频在社交网络上传播开来，其中观察到墨西哥国家安全秘书处的三名成员正在对一名先前在车上被捕的平民进行监视。

当其中一名警官在车内进行搜查之类的活动时，该公民正在受到另外两名人员的讯问，直到他决定记录当局用手机所做的事情。

根据第一批报告，该男子曾试图记录据称警官恐吓他的口头攻击以及对他的汽车进行无理搜查的情况，于是他们立即去找他殴打和踢他。

抢走他的移动设备后，该人被放在酒吧的地板上，在那里他被警察踢打并接受检查，然后陪同他前往他的单位雪佛兰 Spark，在那里他们从行李箱里拿出一个手提箱继续前进。

该事件发生在3月26日凌晨2点39分，但在视频传播后，墨西哥国家安全秘书处回复了也分享视频的记者Azucena Uresti说，该事件已经在调查中。

“墨西哥州安全部长对警察的虐待行为采取零容忍政策；我们通知你，该报告已经提交墨西哥州内务股，调查已经开始。我们还在等待中，” 他们在自己的Twitter帐户上写道。

就其本身而言，墨西哥州内政部（IAU）证实，已经对在社交网络上传播的视频展开了调查，因此他们重申了对警察虐待行为零容忍的立场，并邀请公民举报这些行为。

“我们重申，对警察的虐待行为零容忍，我们不允许那些远离诚实、客观、合法、专业和忠诚原则的穿制服的人留在机构中。我们敦促你向墨西哥州国际天文学联盟谴责这些行为，” 他们写道。

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