美国将额外拨款3亿美元用于乌克兰的安全援助

El presidente de EE.UU., Joe Biden (d) dialoga con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelenskyy (i). EFE/EPA/Doug Mills / POOL

美国国防部周五宣布，面对俄罗斯的入侵，它将额外花费3亿美元用于 “安全援助”，以增强乌克兰的防御能力。

除了华盛顿已经承诺的16亿美元外，该援助还包括激光制导火箭系统、无人机、弹药、夜视设备、战术安全通信系统、医疗用品和备件。

五角大楼发言人约翰·柯比在一份声明中说：“这一决定突显了美国对乌克兰主权和领土完整的坚定承诺，以支持其击退俄罗斯战争的英勇努力。”

白宫在电话会议后的一份声明中表示，美国总统拜登和乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周三讨论了协助乌克兰军方的 “额外能力”。

La ayuda, que se suma a los 1.600 millones de dólares ya comprometidos por Washington

3月中旬，美国国会通过了一项资助法，其中包括向乌克兰和北约东欧盟国提供136亿美元的人道主义和军事援助。

不久之后，拜登宣布向乌克兰提供10亿美元的新安全援助。

美国提供给乌克兰的大部分军事装备都是通过所谓的 “总统撤出” 进程来自其自身的储备。

与这一过程不同的是，本周五宣布的3亿美元将用于五角大楼国防工业合作伙伴的新军事装备合同。

Switchblade战术无人机是该公告中包含的一些技术设备。它们被称为 “神风敢死队无人机”，可以在操作员的指导下找到目标，并在准备就绪后发射目标，在接触时爆炸。

柯比补充说：“美国还继续与盟国和伙伴合作，确定乌克兰人并向其提供更多能力。”

（来自法新社的信息）

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