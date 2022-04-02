乌拉圭：如果接种疫苗，不再需要进入 COVID-19 检测

Pasajeros llegan al aeropuerto internacional José Martí y se realizan la prueba PCR para detectar la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

从昨天星期五开始，不再需要进行PCR或抗原测试即可进入乌拉圭。根据共和国总统路易斯·拉卡勒·普（Luis Lacalle Pou）上周五签署的法令， 政府认为 “有必要且可取地更新上述监管框架，使其适应对所采取的措施的评估以及监管框架的演变。引发国家紧急情况卫生的大流行”。

该文件指出，2020年 7月15日第195/020号法令的一部分已被替换，该法令规定了在突发卫生事件的情况下进入该国的规则。 这些类型的措施以及汇率差异有利于这样一个事实，即乌拉圭的旅游业不再在自己的国家内部，而是转向阿根廷。

乌拉圭萨尔托市市长安德烈斯·利马（AndrésLima）也证实，从4月开始，只要出示已接种疫苗的证据，就可以从阿根廷越境前往乌拉圭。乌拉圭总统几天前在向新闻界发表讲话时证实：“在这种情况下，只要出示已接种疫苗的证据，您就可以从阿根廷越境前往乌拉圭。 它将从4月开始运行，而我们唯一的问题是它是在旅游周之前还是之后”。

En una rueda de prensa las autoridades sanitarias dijeron que “cuanto más se flexibilice el ingreso y se les facilite la vida a los turistas, es mejor para el sector. Pero tiene un fondo sanitario que tiene que resolverlo el MSP” (Photo by Mario Tama/Getty Images)

旅游部长塔巴雷·维埃拉（TabaréViera）已经坚持认为，这项措施对于促进旅游业的增长非常重要，尽管夏季，旅游业仍未能恢复。 他在新闻发布会上说：“收入越灵活，游客的生活就越轻松，对该行业来说就越好。但是它有一个健康基金，必须由卫生部解决。”

Satdijan评论了公共卫生部迄今采取的措施：“在这两年中，我们非常负责任。目前，其余措施是针对某些活动中的封闭空间。他在环球电台上说，所有 [户外] 活动都不再有协议，[尽管] 有人建议在人群众众多的情况下戴口罩。”

拉迪亚里亚（La Diaria）报道，投资部长丹尼尔·萨利纳斯（Daniel Salinas）则宣布，停止突发卫生事件 “是奥米龙浪潮过去并在三月份到达重要疫苗接种小组时的议程项目”。

El test COVID ya no será necesario EFE/ Esteban Biba

根据乌拉圭国家报（ElPaís de Uruguay）和该国卫生部的说法，以下是自4月1日起生效的法规。

无论是在旅途中还是在抵达该国时，都应在距离不到两米的地方与其他人接触时佩戴口罩；

在乌拉圭有健康保险

遵守卫生当局确定的传染病预防措施

作出 2020 年 7 月 15 日第 195/020 号法令第 1 条所述的宣誓书

那些在登船或抵达该国之前的最后 10（十）至 90（九十）天内没有感染 COVID-19 疾病，并且没有证明自己已经接种过单剂或两剂疫苗的人，具体取决于所供应的疫苗类型，经其国家批准的针对 SARS CoV-2 病毒起源，还必须证明他们在开始前不超过 72（72）小时进行的 SARS CoV-2 病毒检测测试（通过分子生物学技术 PCR-RT、抗原或公共卫生部批准的诊断技术）获得了阴性结果旅行（前提是乘客在途中），在原籍国或过境国授权的实验室进行。6岁以下的未成年人免于履行本款规定的义务，并应采取本法令规定的其他卫生措施。

被诊断出患有 COVID-19 或出现该疾病症状的人在抵达该国之前的最后 7（七）天内将无法入境。

En Uruguay, 79% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas contra el covid-19 y el 58% se dio tres dosis Foto: Aeropuerto Internacional de Carrasco - EFE/Federico Anfitti

萨利纳斯宣布，他相信 “逐步实现常态的条件将到位”。与Satdjian一样，他说，正如2月份所有户外活动都无需控制容量或接种者疫苗接种状态而启用一样，在4月的第一周，室内活动、教育和进入条件方面的灵活性可能会增加。

当被问及停止使用口罩的问题时，他补充说：“我们不会着急”，并要求继续在封闭空间使用口罩，因为在过去两年中，这种措施还可以减少其他呼吸道病毒的感染。

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