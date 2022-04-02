由于色情内容，Twitch 对直播做出了激进的决定

FILE PHOTO: A twitch sign-in screen is seen at the offices of Twitch Interactive Inc, a social video platform and gaming community owned by Amazon, in San Francisco, California, U.S., March 6, 2017. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

用户利用 Twitch 上个月推出的名为 Boost Tra in的新功能将色情内容放在用户的主页上，并在 NSFW的缩略图中标有 “由流媒体社区推广” 的标签后，平台已暂停该工具。

根据该网站 Kotaku 的说法，几位 Twitter 和 Reddit 用户分享了出现在他们的 “我们认为你会喜欢的直播频道” 部分前面的色情缩略图的屏幕截图。

这些缩略图表明，由于Twitch去年宣布的上述功能，广播出现在那里。自首次推出以来，该功能已经发生了变化，但基本概念保持不变：用户可以花钱在人们眼前进行广播。在这种情况下，事实证明是违反Twitch法规的内容。

正如 The Verg e所解释的那样，除非宣传广播的Twitch用户明确尝试禁用该功能或给创作者带来麻烦，否则很难称其为花得当的钱：最受欢迎的色情片中出现了三个帐户。

Jóvenes caminan frente a un anuncio de Twitch (Foto: REUTERS/Mike Blake/Archivo)

因此，该平台因违反Twitch社区准则而暂停了关联账户。正如扎克·布西（Zach Bussey）向 The Verge 指出的那样，由 B oost Train 提供动力的变速箱也可能只是老式的拖钓）。

Twitch 的首席传播官山姆·福特在给该媒体的电子邮件声明中说，Twitch “出于测试期间出现的一些安全考虑，决定暂停 Boost Tra in。”他补充说，Twitch “将在新功能推出时与我们的社区分享更多更新，以帮助提高知名度。”

尽管Twitch没有直接说明暂停的原因，但它指出，由于有报道，该测试功能已停止。Twitch 规则禁止 “裸露和露骨色情内容或活动”。

Setup de un streamed en Twitch. (foto: Mercado Negro)

人们还看到，不必要的关注（例如受到大规模骚扰）会如何伤害主播，如果保留该功能，这也可能是一个问题。Kotaku 询问该功能是否会返回或修改，但据称 Twitch 的回应只是重申该功能暂时已暂停。

Twitch 会阻止经常分享账户中虚假信息或错误信息的用户。这是一项旨在阻止有害内容传播的新措施。

该平台通过博客文章表示，它更新了其垃圾邮件、欺骗和恶意行为政策，以禁止散布有害错误信息的用户使用其服务。

Imagen del logo de Twitch (Foto: Europa Press)

他们澄清说：“我们的目标是禁止那些在线存在专门用于传播虚假和有害信息的人使用 Twitch。”文本。

该平台解释说，它与十几位研究人员和专家合作，以了解错误信息如何在线传播，以便对流媒体平台采取有效的方法。从这个意义上讲，他们说他们确定了具有这种行为的所有用户的三个共同点：

1）经常分享被广泛驳斥的病毒内容

2）它们基于阴谋论或其他形式的错误信息

3）他们会定期将此材料发送给其关注者。

他们澄清说，除了本次更新之外，还将继续根据其《骚扰和仇恨行为政策》对针对特定社区的错误信息采取措施，并对鼓励他人从事人身伤害行为的内容采取措施。

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