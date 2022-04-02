这是 Guerra：Alessia Rovegno 在现场让雨果·加西亚感到惊讶，并讲述了他们的恋情细节

雨果·加西亚收到了女友的温柔惊喜阿莱西亚·罗维尼奥（Alessia Rovegn o），他决定在现场拜访他这是 4 月 1 日星期五的战争。这位 23 岁的秘鲁模特首次向自己介绍了这个节目，在其中一场竞赛真人秀游戏中将赢得的积分献给了他之后，他对这位真人秀男孩非常亲切。

在其中一项测试中击败赛义德· 帕劳之后，受欢迎的 “宝贝” 雨果走近女友，在镜头前拥抱并亲吻她。约翰娜·圣米格尔（Johanna San Miguel）对这个浪漫的时刻并不陌生，他很快就问了侄女Stephanie Cayo 作为特邀嘉宾来到 Esto es Guerra 的感觉如何。

“我很高兴来到这里。我第一次陪雨果去现场，也是我第一次来这里。太不可思议了。这位歌手评论说，在这里，我被困住了，我无法把视线从他身上移开，这场比赛更加活跃。

雨果·加西亚被他的话所感动，并感谢他参加该计划。“ 我很高兴你第一次来这里。我今天有动力，我赢了一切。我很高兴他和我在一起，鼓励我。她知道我全心全意地爱着她，” 这位即将庆祝与 Alessia 建立四个月关系的真人秀男孩说。

“我总是告诉他他有一颗金子般的心。 他是一个非常勤奋的人，我非常佩服他，他一直想成为最好的，他总是尽力而为，他总是愿意帮助所有人，这就是让我爱上 他的原因，” 罗维尼奥谈到了他最喜欢伴侣的地方。

他们在网络中炫耀自己的爱

雨果·加西亚（HugoGarcía）于3月30日满29岁，阿莱西亚·罗维尼奥（Alessia Roveg no）并没有忽视这一事实，她毫不犹豫地通过社交网络向她传达浪漫的信息来庆祝现任伴侣的生日。

“知道你拥有那颗美丽的心，我感到非常幸运。你内心的那个漂亮的人，你渴望通过总是添加周围的人来每天变得更好。谢谢你一直让我微笑，像每天一样坚强而美丽地爱着我”，你可以在文本的前几行中阅读。

“我祝你在这个世界上幸福，我保证永远让你的日子更快乐。生日快乐我的爱人！已经是29了！我爱你，” 他补充说。

雨果·加西亚（HugoGarcía）的回应不久就来了：“你杀了我的爱，谢谢你那些美丽的话。幸运的是我有一个像你一样神奇的女孩，拥有如此善良和高尚的心。我保证会好好照顾你，让你的日子总是带着微笑。我爱你！”，他写了伴随着心形表情符号。

(Foto: Instagram)

他们是怎么见面的？

在接受《Cosas》杂志采访时, 真人秀讲述了他们的恋情细节，例如他遇见歌手的时间. 正如模特所揭示的那样，他在社交媒体的视频片段中看到了芭芭拉·卡约的女儿。

“这真是出乎意料。我们彼此不认识，我在她的第一首歌 “Un amor como el nuestro” 的视频片段中看到了她，因为一位朋友在网络上分享了这首歌。我感觉到一种超级可爱的联系，好像我一生都认识她一样。从那天起，直到遇见她我才停下来，” 加西亚说。

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