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星期六 2 四月 2022
奇諾

他们因庆祝抽奖而在墨西哥击败了迪布·马丁内斯：“比赛不是靠说话赢的”

这位阿根廷守门员是在庆祝他在小组中出名墨西哥国家队的那一刻时被录制的

Newsroom Infobae

2 四月 2022

本周五，举行了卡塔尔2022年世界杯的抽签，墨西哥国家队与来自阿根廷波兰沙特阿拉伯的球队一起进入了C组，因此不同的反应开始泛滥社交网络。

最令人惊讶的是阿尔比塞莱斯特（Albiceleste）的首发门将埃米利亚诺·马丁内斯（EmilianoMartín ez），他在庆祝墨西哥名字出现在抽奖中的那一刻时被家人录制，因为他是南美队中最受期待的竞争对手之一。在 Bombo 2 中可用。

当阿斯顿维拉守门员手里拿着手机跳起来时，听到家里的一位在场的人大喊 “轻松，轻松”，这场庆祝活动甚至得到了他父亲的喜悦姿态的儿子的支持。

墨西哥的几位记者对这种反应并不满意，他们了解庆祝活动，但抨击了 El Dibu，特别是因为臭名昭著的庆祝活动。

David Faitelson, de ESPN, es uno de los periodistas con mayor convocatoria en México (Foto: Youtube/Fino Boxing)

尽管所有争议都围绕着这个话题，但大卫·费特尔森（David Faitelson）在他的 Twitter 帐户上暗示了这位29岁的守门员，以及所有庆祝墨西哥或其团队中任何其他球队出现的人。

David Faitelson arremetió contra los que festejaron la salida de una selección en el sorteo (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

其他记者直接指向埃米利亚诺·马丁内斯（EmilianoMartínez），并将他与其他也看不起墨西哥国家队的足球运动员进行了比较，最近在 2014年巴西世界杯上对克罗地亚和卢卡·莫德里奇的记忆。

马丁·德尔·帕拉西奥就是这种情况，他在国际足联工作了几个月，现在是墨西哥最受欢迎的Twitter用户之一。

Martín del Palacio, junto a otros periodistas en México, arremetieron contra Emiliano Martínez por festejar (Foto: Twitter/@martindelp)

后来，迪布·马丁内斯（Dibu Martínez）在 Twitch 广播中对发生的事情发表了评论，认为他对这是他的第一次世界杯感到非常兴奋。

我过着焦虑的生活，这是我的第一次世界杯。这是一个搞砸了、可爱的团体，但我们在沙特阿拉伯有了一个良好的开端。我不记得见过阿拉伯了，所以也许我现在看一些阿拉伯来看看它们是如何移动的。前几天我看到了波兰，至于墨西哥，也许我们之前可以和他们玩一些友谊赛，” 马德普拉塔人说。

最后，C组由墨西哥、波兰、沙特阿拉伯和阿根廷组成。由赫拉尔多· 塔塔·马蒂诺（Gerardo Tata Martino）领导的球队将在比赛的第二天首次亮相，届时他们将面对波兰国家队。2022年墨西哥在卡塔尔的议程

2022年卡塔尔墨西哥的日历：

-墨西哥 vs 波兰：拉斯阿布德阿布德体育场或 974 体育场 -2022 年 11 月 22 日星期二-墨西哥中部时间 10 :00（卡塔尔时间 19:00）。

-阿根廷 vs 墨西哥：卢萨尔体育场 -2022 年 11 月 26 日星期六-墨西哥中部时间 13:00（卡塔尔时间为 22:00）。

-沙特阿拉伯 vs 墨西哥：拉斯阿布阿布德体育场或 974 体育场 -2022 年 11 月 30 日星期三-墨西哥中部时间 13 :00（卡塔尔时间 22:00）。

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