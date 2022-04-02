他们因庆祝抽奖而在墨西哥击败了迪布·马丁内斯：“比赛不是靠说话赢的”

本周五，举行了卡塔尔2022年世界杯的抽签，墨西哥国家队与来自阿根廷，波兰和沙特阿拉伯的球队一起进入了C组，因此不同的反应开始泛滥社交网络。

最令人惊讶的是阿尔比塞莱斯特（Albiceleste）的首发门将埃米利亚诺·马丁内斯（EmilianoMartín ez），他在庆祝墨西哥名字出现在抽奖中的那一刻时被家人录制，因为他是南美队中最受期待的竞争对手之一。在 Bombo 2 中可用。

当阿斯顿维拉守门员手里拿着手机跳起来时，听到家里的一位在场的人大喊 “轻松，轻松”，这场庆祝活动甚至得到了他父亲的喜悦姿态的儿子的支持。

墨西哥的几位记者对这种反应并不满意，他们了解庆祝活动，但抨击了 El Dibu，特别是因为臭名昭著的庆祝活动。

David Faitelson, de ESPN, es uno de los periodistas con mayor convocatoria en México (Foto: Youtube/Fino Boxing)

尽管所有争议都围绕着这个话题，但大卫·费特尔森（David Faitelson）在他的 Twitter 帐户上暗示了这位29岁的守门员，以及所有庆祝墨西哥或其团队中任何其他球队出现的人。

David Faitelson arremetió contra los que festejaron la salida de una selección en el sorteo (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

其他记者直接指向埃米利亚诺·马丁内斯（EmilianoMartínez），并将他与其他也看不起墨西哥国家队的足球运动员进行了比较，最近在 2014年巴西世界杯上对克罗地亚和卢卡·莫德里奇的记忆。

马丁·德尔·帕拉西奥就是这种情况，他在国际足联工作了几个月，现在是墨西哥最受欢迎的Twitter用户之一。

Martín del Palacio, junto a otros periodistas en México, arremetieron contra Emiliano Martínez por festejar (Foto: Twitter/@martindelp)

后来，迪布·马丁内斯（Dibu Martínez）在 Twitch 广播中对发生的事情发表了评论，认为他对这是他的第一次世界杯感到非常兴奋。

“我过着焦虑的生活，这是我的第一次世界杯。这是一个搞砸了、可爱的团体，但我们在沙特阿拉伯有了一个良好的开端。我不记得见过阿拉伯了，所以也许我现在看一些阿拉伯来看看它们是如何移动的。前几天我看到了波兰，至于墨西哥，也许我们之前可以和他们玩一些友谊赛，” 马德普拉塔人说。

最后，C组由墨西哥、波兰、沙特阿拉伯和阿根廷组成。由赫拉尔多· 塔塔·马蒂诺（Gerardo Tata Martino）领导的球队将在比赛的第二天首次亮相，届时他们将面对波兰国家队。2022年墨西哥在卡塔尔的议程

2022年卡塔尔墨西哥的日历：

-墨西哥 vs 波兰：拉斯阿布德阿布德体育场或 974 体育场 -2022 年 11 月 22 日星期二-墨西哥中部时间 10 :00（卡塔尔时间 19:00）。

-阿根廷 vs 墨西哥：卢萨尔体育场 -2022 年 11 月 26 日星期六-墨西哥中部时间 13:00（卡塔尔时间为 22:00）。

-沙特阿拉伯 vs 墨西哥：拉斯阿布阿布德体育场或 974 体育场 -2022 年 11 月 30 日星期三-墨西哥中部时间 13 :00（卡塔尔时间 22:00）。

继续阅读：