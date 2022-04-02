他们逮捕了保护 Tepito 联盟的前警察 “Konan” 的姐姐

墨西哥城总检察长办公室（FGJCDMX）的特工在贝努斯蒂亚诺·卡兰萨市长办公室逮捕并没收了两名妇女的毒品；被保险人中有前调查局特工科南何塞·里卡多·桑切斯·瓦斯科伊特的姐姐 被指控保护 Tepito 联盟的警察。

据报道，特别反应和干预小组的成员率先在莫雷洛斯附近的 Mineros街进行了搜查，该地区毗邻所谓的B arrio Bravo，也是起源于该国首都的犯罪集团的堡垒。

这就是 49 岁的维罗妮卡 “N” 因涉嫌贩毒活动而倒下的地方。他和26岁的萨希拉·萨拉伊 “N” 一起在家里。其中第一个是前部长级特工的亲戚，他于去年年底在特皮托附近的同一地区受审，被免职，最终与他的伴侣一起被枪杀。

根据 FGJCDMX 的报告，最近于 3 月开始调查以销售毒品为形式的危害健康罪。因此，在战略调查领域，通过中央战略调查检察官办公室的检察官办公室申请了搜查令。

Se decomisaron narcóticos y elementos balísticos (Foto: FGJCDMX)

最初查获的物品是 30 个装有大麻的塑料袋；大约 23 个装有可卡因的纸包装纸；至少 9 个枪支弹药筒和一个打击乐器弹。

他们被捕后，连同证据一起被转移到首都检察官办公室，继续进行相应的调查并确定其法律地位。房屋是安全的，并受到 FGJCDMX 的保护。

Konan 于 2021 年 12 月 21 日在廷史密斯街被杀。当他与妻子瓦莱里娅（Valeria）在该地区四处走动时，杀手使他感到困惑。他被释放是为了继续他的程序。

Las pesquisas contra la hermana del Konan comenzaron en marzo pasado (Foto: FGJCDMX)

当科南被绳之以法时，它承认它为 El Hormiga 的犯罪分组提供了保护，并承认其行动得到了前调查警察局长劳尔·佩拉尔塔在执政期间的支持米格尔·安赫尔·曼塞拉（2012-2018 年）。

桑切斯·瓦斯科伊特（Sánchez Vascoit）被特皮托的一位毒品裸体主义者出卖了，他们称之为米歇尔。根据调查，该特工的房子位于勒索者 Tun Tun 的家门前，他也在该地区得到了保护，还有来自 Tepito Union 残余分子的杀手。

目前，墨西哥城当局假定要解散诸如Tepito联盟之类的团体，但已经实施了战略，以应对可能来自犯罪分支机构的警告，以继续进行毒品贩运等非法活动。

犯罪集团的分散化在该国并不是什么新鲜事，因为这是一个由攻击领导卡特尔或小组的人触发的过程。那些想继续经商的人是通过利用地理条件巩固区域堡垒而得出的，例如，通过建立过境路线或利用这些地区发展的经济的收入，来巩固区域堡垒。

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del MP (Foto: FGJCDMX)

几十年来，特皮托一直被描述为出售被盗物品、走私和贩毒活动的地方。它通常被认为是一个无法无天的社区，因为当局远离该地区面临的日常问题。

警察很少进入巴里奥·布拉沃（Barrio Bravo），在大多数情况下，该社区是一个自治社区，最强者在那里生存。除了缺乏干预之外，还有犯罪团伙的增长方式，通过对毒品交易等交易者的勒索，犯罪团伙获得了向邻国市长扩张的权力。

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