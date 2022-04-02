缺席两年后，FILBO又回来了，这是美国最重要的书展

经过两年的大流行，波哥大国际书展（FILBO）重返Corferias，提供作家与读者之间的发布会和对话。从4月19日至5月2日，游客将能够参加非洲大陆最重要的文化博览会之一。

对于此版本，来宾国家/地区为韩国。韩国驻哥伦比亚大使Choo Jong-youn在博览会启动仪式上说，这次禁闭，医院和安全措施的教训之一是 “人类比我们想象的更加团结。这次活动考虑到了这个联盟。”

随着Corferias内部与生物安全相关的所有方面都进行了一些更改，这些是FILBO版本的数字：500位国内和国际嘉宾，来自30个国家的嘉宾，3,000平方米的500家参展商，在Corferias举行的1,500次面对面活动以及100多场FILBO Ciudad活动，包括书店, 图书馆, 学校, 大学和其他文化场所.

韩国馆：将有100多位嘉宾参加，并将把他们所有的文学和文化传统带给哥伦比亚人。

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文化部长安吉丽卡·梅奥洛（Angelica Mayolo）则指出，面对面的回归不仅旨在振兴该行业的经济，而且旨在鼓励阅读以促进该国和世界其他地区的市场。“韩国的存在将使哥伦比亚人更接近拥有世界上最强大的创意运动之一的国家，并加强两国之间的贸易联系。他说，这将使哥伦比亚成为学习西班牙语作为外语和文化旅游的重要目的地。”

韩国出版商协会会长Yoon Chul-ho保证，韩国书籍和作家参加FILBO以及后来哥伦比亚人参加首尔书展，是向世界另一端开放这个市场的机会。

这位执行官说：“作为贵宾参加2022年波哥大国际书展更为重要，因为这是新常态框架内首个重启的外国博览会”，也是 “与南美出版商和读者见面的第一次机会”。

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对于韩国文化、体育和旅游部长黄熙来说，韩国是 FILBO 2022 的贵宾，这一事实将进一步加强两国庆祝建交 60 周年的关系。黄熙说，哥伦比亚总统伊万·杜克访问韩国时，两国承诺发展更加全面和面向未来的合作关系。

他还说，由于文学和书籍的力量，韩国人已经能够阅读哥伦比亚诺贝尔文学奖获得者加布里埃尔·加西亚·马尔克斯的《百年孤独》，并通过时空进行交流。

李总结说：“通过作为文化和思想宝藏的书籍，两国之间的友好合作关系将导致文化、艺术和工业领域的交流与合作。”

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