美国重申，AMLO电力改革将违反T-MEC并使其投资面临风险

Imagen de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, y el embajador estadounidense en el país, Ken Salazar, en medio de una disputa sobre los esfuerzos de México para cambiar las leyes energéticas, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. 31 de marzo de 2022. Presidencia de México/Folleto vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS

在总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）在周五上午的会议上否认了与美国达成协议，为他正在推动的电力改革建立一个后续小组的说法之后，美国驻墨西哥大使馆重申了对可能违反自由贸易协定（T-MEC）。

他在一份声明中解释说，在AMLO在国家宫与气候部长约翰·克里和肯·萨拉萨尔大使会晤期间，人们就美国立法者和商人对《电气工业法案》的疑问进行了交流，因为该法案将使数千万人受益的投资额。

La reforma de AMLO plantea que la paraestatal Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del control del mercado (Foto: EFE)

对美国来说，改革可能意味着 “温室气体排放量增加”，因此克里强调，两国正处于关键时刻，必须加快应对气候变化的斗争，要做到这一点，就必须共同努力，抓住经济机会介绍了清洁能源的发展。

值得一提的是，这是拜登总统的气候部长与洛佩斯·奥夫拉多尔在过去五个月中的第三次会晤；所有这些都与电力改革有关。但是，我从来没有这样做过，由商人和立法者组成的如此庞大的随行人员，这代表了美国对气候危机和能源领域投资的重视。

AMLO y John Kerry junto a la comitivita completa, integrada por empresarios (Foto: usembassy)

在持续了五个多小时的会议之后，克里告诉记者，洛佩兹·奥夫拉多尔同意与白宫合作审查改革；但是，墨西哥总统拒绝了改革。

该小组将由肯·萨拉萨尔（Ken Salazar）领导，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）评论说，他的门是敞开的，并且关系很好，“但是倾听，告知，交谈，交流与强加一个小组来观看我们，观察我们之间有很大的不同。也许在其他时候，没有人允许顺从的政府、投降，但现在已不再是以前的时代了。”

他所承诺的是给北方的邻国一份改革的完整副本。





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