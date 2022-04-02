美国下议院通过了一项法案，在联邦一级将大麻合法化

Vista del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington, en una fotografía de archivo. EFE/Samuel Corum

美国下议院周五通过了 “更多法案”，该法案通过将大麻从禁用受控物质清单中删除，在联邦一级将其合法化，尽管该法案仍需参议院辩论。

据几家美国媒体报道，该倡议由众议院司法机构议长杰罗德·纳德勒（Jerrold Nadler）提出，来自纽约的民主党人获得220票赞成，204票反对。

民主党人认为，取缔大麻 “对少数民族社区造成了特别毁灭性的后果”，他们因拥有大麻而被捕的可能性是美国白人 “四倍”，尽管他们以类似的速度消费大麻，但他们因拥有大麻而被捕的可能性是美国白人 “四倍”。众议院领袖斯泰尼·霍耶。

据《今日美国》报道，霍耶在美国众议院会议上说：“这种犯罪记录可能会迫害有色人种，并无限期地影响他们的生活轨迹。”

La iniciativa fue presentada por el presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler y contó con 220 votos favorables y 204 votos contrarios

反对该措施的共和党人则认为，大麻 “是一种门户药物，将导致阿片类药物和其他危险物质的使用增加。”此外，他们认为，根据福克斯网络的说法，今天出售的大麻 “比几十年前出售的大麻有效得多”，这将导致 “消费大麻的人进一步恶化”。

在美国，19个州的成人使用大麻是合法的，在36个州用于医疗用途是合法的。据《福布斯》杂志报道，如果这项法案在参议院获得通过，它将终止联邦禁令，但将把合法化留给各州。2020年12月，美国下议院已经批准了类似的措施，尽管该措施未经参议院批准。

最近，美国参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）在接受埃菲（Efe）采访时表示赞成 “合法化” 大麻，并认为这项措施将有助于为因拥有大麻而被监禁的非裔美国人和西班牙裔少数民族伸张正义。物质。

舒默是为数不多的表示赞成将大麻合法化的美国政治领导人之一，尽管该禁令在联邦一级维持禁令，但该国 50 个州中的 18 个州中，大麻的娱乐用途是合法的，另有 37 个州允许医疗用途。

“我现在赞成合法化。我希望我们能做到这一点，” 民主党领导人说。舒默提到了几年前在美国开始的实验，当时俄勒冈州和科罗拉多州等几个州的大麻合法化，以及这一运动因担心犯罪增加或吸毒增加而引起的批评。

“所有这些都没有发生，想要消费它的人有自由。而且没有这样的不良影响。” 舒默说，他于 2018 年首次提出了一项将大麻合法化的法案

（来自欧罗巴出版社和EFE的信息）

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