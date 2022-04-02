“总统还有另一个议程，你必须去利马”，这句贬义词激怒了激进万卡约罢工的领导人

秘鲁交通协会主席@@ 哈维尔·科拉莱斯透露，当他斥责内阁部长时，他们希望佩德罗·卡斯蒂略总统前往万卡约听他们的话，他们告诉他：“总统还有另一个议程，你必须去利马”。

这位领导人说，他会见了交通和交通部长尼古拉斯·布斯塔曼特以及能源和矿业部长卡洛斯·帕拉西奥斯。本来是他们要求他们前往利马与政府直接对话，以便放下武力措施。

“具体而言，鉴于总统所说的事实，他们要求我们去利马直接与政府对话，提到一些领导人本来会收到钱的事实，而且我们也表示不安，因为我们不能这样说领导人行业，” 他在 RPP Noticias 的《空中扶轮社》上说。

科拉莱斯坚持说，他们确实向政府提出了前往失业区的请求，以便可以揭露这些索赔。但是，部长们表示，总统 “已经有了议程”。面对这种情况，他说，如果他们前往利马或维持武力，他们将与基地协商。

“他们告诉我们他们有一个议程，更重要的是，我们在那里就这个问题进行了辩论，但我们认为我们的人民是领导者，我们有责任。有时候，人们也无法将自己置于坚定的地位。我们同意了，但为此，我们将咨询我们的基地，我们留下来不旅行，我们将继续动员，” 他说。

帕罗继续下去，直到他得到总统的签名

哈维尔·科拉莱斯说，罢工将继续进行，直到他们能够就自己的主张获得 “总统签名” 为止。他表示，他的要求包括安排状况不佳但要收取通行费的道路，以及延长专业驾驶执照的有效期。他还说，由于部长不断更换，最近几个月这些问题无法解决。

他说：“我们需要担保，规范的持有人是总统，他必须提供更多的担保，因为部长们在不断变化，他们没有给我们保证。”

部长会议代表团抵达万卡约

今天，即4月2日星期六上午，部长会议第二个代表团抵达胡宁参加与示威者的对话桌。他们是司法部长费利斯·切罗；能源和矿业部长卡洛斯·帕拉西奥斯；经济部长卡洛斯·格雷厄姆；内政部长阿方索·查瓦里；农业发展和灌溉部长奥斯卡·泽亚。此外，PCM副部长耶苏斯·奎斯佩（JesúsQuispe），一些国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托也陪同他们。

“司法和人权部、能源和矿业部、经济部、内政部和农业发展和灌溉部的部长、PCM副部长、国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托抵达胡宁参加在一条推文中读到 “与社会领袖一起安装技术表”。

4月1日，第一个代表团于晚上8点后抵达，由外贸和旅游部长罗伯托·桑切斯·帕洛米诺以及文化部长亚历杭德罗·萨拉斯和交通部副部长维克多·劳尔·阿莱霍斯组成。陪同他们的还有来自秘鲁自由党替补席的国会议员西尔瓦娜·罗伯斯（Silvana Robles）。

“现在有了万卡约的社会领袖。坦博市政府为安装 #MesaDeDialogoYa (...) 举行筹备会议商务部长通过他的Twitter帐户说，在共和国总统府派出的先遣小组的陪同下。

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