好莱坞学院接受了威尔·史密斯的立即辞职

好莱坞学院接受并接受了演员威尔·史密斯的 “立即辞职”，此前该机构主席大卫·鲁宾周五在演员发表声明仅一小时后埃菲收集的宣言中报道了喜剧演员克里斯·洛克的有争议的一巴掌。

鲁宾在回应中总结说：“我们将继续对史密斯先生违反学院4月18日董事会行为准则的行为准则进行纪律处分。”

就在这一天，奥斯卡组织将在上周日举行的第94届奥斯卡颁奖典礼上开玩笑说演员的妻子贾达·平克特·史密斯（Jada Pinkett-Smith）脱发后，就史密斯对洛克的有争议的打击达成最终决议。在那个颁奖典礼上，史密斯因在理查德国王中扮演理查德·威廉姆斯的表演而获得了最佳男主角奖。

但是丑闻传遍了世界各地。没有人谈到仪式的魅力，对小雕像的应得之无愧或他作为维纳斯和塞雷娜·威廉姆斯姐妹的父亲和教练的工作。观点、判断和模因围绕着他的侵略以及学院可能对他采取的行动。

周三，当组织最重要的电影颁奖典礼的机构敦促史密斯就自己的行为发表书面声明时，猜测开始消失。在4月18日该机构 “采取任何纪律处分” 之前，他有15天的时间发送该声明，这可能是 “停职、开除或法规允许的任何其他制裁”。

但是演员没有让时间流逝，这个星期五是通过声明发表的。这位演员在综艺节目收集的一篇文章中写道：“我辞去了电影艺术与科学学院成员的职务，我将接受董事会认为适当的任何其他后果。”

“我在第94届奥斯卡金像奖颁奖典礼上的举动令人震惊、痛苦和不可原谅。我受伤的人名单很长，其中包括克里斯，他的家人，许多我亲爱的朋友和亲人，出席会议的每个人以及家里的全球观众，” 黑衣人的主角补充说。

在上周日举行的颁奖典礼快要结束时，杜比剧院的与会者和全球数百万观众观看了史密斯登上舞台并在喜剧演员贾达·平克特·史密斯的头上开了个玩笑，严重裁剪得很厉害。该名妇女患有脱发，这是一种导致脱发的疾病。

史密斯回到座位上，向洛克大喊淫秽，洛克因保持冷静的头脑和重回正轨而受到广泛赞誉。出人意料的袭击发生半小时后，史密斯获得了奥斯卡最佳男主角奖，并在世界：“我想请你为学院找个借口，向我所在类别的所有被提名者找个借口。这是一个美好的时刻，我不会为赢得奖项而哭泣，而是要为人们、整个理查德国王团队和整个威廉姆斯家族提供光明。”

最后，他说：“艺术模仿生活。我看起来像他们以前称呼理查德的那个疯狂的爸爸，但是爱会让你做疯狂的事情。我希望能够照顾我的妈妈、我的家人和我的妻子，谢谢你这一刻，我希望学院能再次邀请我。”五天后，情况大不相同。

（来自 EFE 的信息）

继续阅读：