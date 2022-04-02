麦德林被发现死在浴缸里的那个人的家人说

独角兽尸体 (II)

“为什么埃尔南被杀？为什么，先生？”，妈妈问道。她的女儿，埃尔南的姐姐，在哭泣的时候拥抱她。毫无疑问，她的丈夫在问问题，他不知道该说些什么。他像绝望一样伸展双臂，然后叹了口气。当埃尔南·马西亚斯·洛佩斯在麦德林普拉多中心附近的 Nuevo Milenio 酒店的房间浴缸里被发现时，现在尝试任何东西都为时已晚。几小时后，法医拿起了那束脚和手、嘴巴堵嘴和被刺穿的脸的姿态。酒店员工找不到能够说明凶手是谁的记录，因为显然，他们都没有费心确保她的名字被正确地添加到客人名单中。如果他们这样做了，他们的名字就错了。他会取笑他们的。他们都不记得凶手脸上的一个小特征。当局被告知，他们看见他在清晨很快就离开了，他看上去很可疑，但直到第二天早上他们什么也没做。

几天前，他对自己说：“我感觉肚子里有一只蝴蝶，我看见粉红色的独角兽，” 他对着镜子微笑着按下手机上的按钮拍照。那时，他无法预见下周四他的死亡。埃尔南·马西亚斯·洛佩兹（HernánMacías Lopez）还不到30岁，当时有人决定在他住的旅馆房间里杀死他。今天，他的Instagram帐户（他在最后一篇文章中写下了这些话）是一座陵墓，上面放着一个幽灵的照片，鬼魂微笑着骄傲地展示了他的躯干。

“你为什么死，埃尔南？，母亲一次又一次地问自己，因为她希望儿子无论走到哪里，都能做出回应。她知道她不会，但她还在问。他们俩都不明白为什么会发生什么事，为什么要杀死埃尔南。他们说：“他是个好人，不会惹任何人。”“我对任何人都没问题。”

谋杀案记录在3月31日。它出现在媒体上，我们在Infobae中对其进行了审查，当时与MacíasLópez关系密切的人还不知道任何消息。我自己负责追踪他，试图找到一个可以向我提供更多关于他曾经是谁以及为什么突然之间他这样死的细节的人。似乎没有人认识他，好像至少在过去的几年里，他一直是远离所有人的孤独者，致力于爱男人。唯一的细节是那些：他曾在塞纳河上学过，他是一名治安人员，他很友善，他是同性恋。没有别的了。没有人给出更进一步的理由。

马西亚斯·洛佩兹（Macias Lopez）与他度过了最后的日子，他显然是他最近的搭档。一个有着黑脸和长长笑容的男人拥抱着他并牵着他的手。“你，” 马西亚斯说。你对他一无所知，他什么也没说。马西亚斯·洛佩兹（Macias Lopez）的姐夫说，他是一个非常出色的人，非常体面，致力于家人。他认为，这名年轻人的谋杀可能是由于同性恋恐惧症的某种冲突而发生的，因为他既没有参与毒品也没有不良生意。

母亲的哭声欢迎所有人，感染他们，使他们充满痛苦。“他很不错。他们不必杀死他，” 姐姐说，她在脸上擦了眼泪。“埃尔南想给我妈妈买房子。我不想看到她受苦，也不想付房租。那是他的梦想。”马西亚斯·洛佩兹（Macias Lopez）本着获得更好财富的精神离开佛罗伦萨前往麦德林。当他 28 岁的时候，他带走了家人，然后以某种方式选择逃脱，这样他就可以有更大的自由成为他。他们说：“现在他们是为了同性恋而杀死他们。”“他们总是为此而被杀。”

马西亚斯·洛佩兹的凶手尚未确定。一家人试图从一位姨妈的死亡中恢复过来，该姨妈在年轻人前一天去世，他们等待当局将仍然拥有的尸体移交给他们。他们呼吁伸张正义，并要求杀人罪不能逍遥法外。最后一次见到这个年轻人是在2021年10月。母亲说：“看起来不错，很健康。”“我不知道为什么这会发生在他身上。”那个女人是在四个兄弟出生的房子里生下他的。他说：“他们把我的一块东西撕掉了。”“他离开是因为他想变得更好。”也许他成功了，这就是你应该考虑的，除了痛苦之外。也许他在最后的日子里很高兴，也许他带着这个问题离开了这个世界：结局就是这样吗？





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