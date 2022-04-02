塔塔·马蒂诺保证，他将寻求在 2022 年卡塔尔击败阿根廷

Fotografía de archivo de Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

在与C组成员会面后，几位专家一致认为，阿根廷将成为墨西哥国家队获胜的竞争对手。在确认这一消息时，球迷们对三色在那场比赛中的表现表示怀疑，因为它是祖国杰拉尔多·马蒂诺（Gerardo Martino）的代表。但是，阿兹台克球员的教练否认他们的国籍会影响他们的决定，并将寻求击败美洲杯冠军。

在与 Tiro Lib re计划的谈话中，这位策略师对他将在2022年11月22日至30日之间面对的球队发表了自己的印象和看法。在这方面，他证实，尽管他将努力确保与他的工作团队一起，他的原籍国得到认可，但他将努力在莱昂内尔·斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的团队面前获得墨西哥的三分。

“作为一名阿根廷人，和我的整个教练组一起，（我寻求）通过在我在墨西哥所占据的位置做尊重的工作和适当的行为来使阿根廷保持良好的信誉。就是这样。其余的，作为一名足球教练，我打算组建一支优秀的球队然后我赢了。那不属于民族主义，” 他在节目中说。

México buscará trascender la barrera del cuarto partido (Foto: Henry Romero/REUTERS)

事实是，历史和当前的统计数据都表明，南美人是赢得这场比赛的最爱，甚至在第16轮中也是该领域的领导者。支持莱昂内尔·斯卡洛尼的最新成就是 2021年美洲杯冠军，当时莱昂内尔·梅西在国家队赢得了他的第一个奖杯。从这个意义上讲，世界上最好的球员将寻求向冠军头衔迈进。

此外，尽管他们在前往卡塔尔的途中没有完成预选赛阶段，成为南锥体最好的球队，但他们取得了足够的分数，并且在球场的所有线路上都有稳定的足球部署和一支有竞争力的阵容的巩固。这些特征已得到马蒂诺的认可。

“阿根廷与巴西的关系非常好。他的资格非常权威，这就是为什么他作为头号种子出现在那里。对于其余的，我不会把足球放在与国籍相同的轨道上，从我的角度来看，国籍与球无关，” 他承认。

México fue asignado al Grupo C de la Copa Mundial de Qatar 2022 (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

在整个世界锦标赛中，墨西哥和阿根廷已经三度面对对方。所有这些都对albicelestes有利，甚至有些失败也阻碍了Tricolor的愿望。他们第一次参加比赛是在1930年的乌拉圭，那里的比分是6-3的丑闻。

世界杯历史上的第二次会议是 2006年在德国举行的。在16轮比赛中，拉法·马尔克斯的进球以胜利激动了墨西哥人。但是，埃尔南·克雷斯波负责平局，马克西·罗德里格斯在加时赛中用鞋子对阵奥斯瓦尔多·桑切斯的进球淘汰了墨西哥。

四年后，他们在同一事件中再次相撞，尽管差异增加到3-1，有利于阿根廷。因此，两者之间的竞争得以培养。这就是马蒂诺有义务打破不利趋势并超越第五场比赛的方式。尽管他今天看起来像受害者，但这位策略师承认格局可能会改变。

“我们还有七个月的时间，承诺在4月、5月和6月。再次在8月，9月，上一次是在10月。一切都有一个组织，现在我们知道何时首次亮相，阿根廷很可能不会成为9月的竞争对手。他总结说，从现在到世界杯结束，我们有一个工作计划。

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