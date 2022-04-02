“El Bronco” 的支持者来到阿波达卡监狱表示支持并为他祈祷

在祈祷，警棍和毯子的过程中，新莱昂州前州长海梅·罗德里格斯·卡尔德隆（E l Bronco）的数十名支持者自周六早上起抵达阿波达卡监狱附近，他在那里被关押了两个星期。

支持者身穿紫色 T 恤，展开毯子和纸板，上面印有 “我们与你同在 #FreeBronco、#Arre、#ProhibidoRendirse” 等传说以及旗帜，他们用这些旗帜表示对前州总统的支持。

在示威期间，他们保证自己是支持前州长的 “普通公民”，因此他们澄清说他们不会被 “带走”。

Foto: TW/marychuyglez

应该记得，3月15日，Rodríguez Calderón因涉嫌选举罪，特别是在所谓的 “broncosignatures” 案件中被捕并被带到Apodaca 2监狱，因此，一名监督法官将他与审判联系起来，并对他进行了审前拘留。

但是，当地法官宣布自己在此事上不称职，并将此事转交联邦法院。

前总统的律师之一加布里埃尔·加西亚·佩雷斯说，专门处理选举罪的检察官办公室与民事部队和国家调查局（AEI）的人员协调，逮捕了E l Bronco，因为法官认为有足够的要素考虑在现任州长塞缪尔·加西亚说罗德里格斯·卡尔德隆试图逃到塔毛利帕斯州之后，他可以逃脱。

“他在一个半小时内越过了新莱昂州的所有地区，从加西亚到特兰。这家伙打算达到180, 200（每小时千米）。据目击者称，在特兰，他进入了另一个牧场，在那个牧场里，他换了货车，命令所有人换车，为塔毛利帕斯州剥皮，” 塞缪尔·加西亚在接受记者卡洛斯·洛雷特·德·莫拉采访时说。

Cuartoscuro

周六，El Bronc o的律师前往监狱通知其当事人，听证会将于当地时间4月12日上午9点在联邦法官面前举行，届时将确定他是否因涉嫌使用非法资源而受到投诉，据称他曾经使用过非法资源收集必要的签名，从而获得他在2018年选举中作为墨西哥总统的独立候选人资格。

目前，刑事事项第一地区法官驳回了海梅·罗德里格斯·卡尔德隆的妻子阿达琳娜·达瓦洛斯·马丁内斯提出的要求保护宪法权利的申请。

通过这项法律行动，达瓦洛斯打算停止可能向她发出的任何逮捕，拘留或出庭令，因为3月23日，北部州的前第一夫人已经获得了无限期的保护。

Un juez federal desestimó un recurso de amparo presentado por Adalina Dávalos Martínez, esposa del ex gobernador de Nuevo León (der.) Foto: especial

阿达琳娜·达瓦洛斯（Adalina Davalos）的法律上诉是在州检察长办公室人员对海梅· 罗德里格斯（Jaime Rodríguez）的财产进行了几次搜查之后提出的，当时没收了200万比索的现金，两个保险箱，一支30x30步枪和一把357万能左轮手枪。

搜索结束后，塞缪尔·加西亚（SamuelGarcía）说，这些发现只是 “从最古老的文件夹开始的冰山一角”。

塞缪尔·加西亚说：“我会注意自己的话，以免影响自治权和正当程序，但我确实有权告诉你，这是野马政府的冰山一角。”

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