Mocoa-Pitalito 公路发生严重事故，造成 25 人受伤，数人死亡

在过去的几个小时里，据报在连接威拉省和普图马约省的道路上发生了一起严重事故，Coontransmayo公司的一辆公共汽车坠落在悬崖上，造成25人受伤，4人死亡，然而，当局的官方报告仍被搁置，他说，各机构目前正在进行初步评估，以确定事件的所有细节。

据负责通过桑塔纳-莫科阿-内瓦的项目的Ruta al Sur特许公司称，不幸发生在连接这些部门的国道上的圣胡安德比利亚洛沃斯地区周围的地区，事故恰好发生在PR 71 +500路线4503上，当时车辆翻过深渊，摔倒在悬崖上。

在特许公司的官方报告中，强调了这一点：“#Atencion Accurent PR 77+000 4503号公路，该公司的一辆公共汽车 @cootransmayoLtd 进入深渊，数人受伤。我们的护理单位，检查员，车间手推车，起重机，救护车，第三方救护车已激活：皮塔利托消防员，普图马约中央波尔卡移动。”。

Reporte accidente Mocoa - Pitalito

Ruta del Sur特许公司的援助救济单位已移至该地区参加活动，除此之外，来自皮塔利托，威拉和普图马约中央公路警察的消防员和救护车也参加了哀悼该地区的活动。根据 Semana 的说法，这辆车覆盖了波哥大-圣米格尔-莫科阿的路线。

普图马约警察局长罗伯托·马林（Roberto Marín）在蓝光电台表示，作为官方数字，到目前为止，已有4人死亡，20至25人受伤，他强调说，该机构正在与该部门的所有应急实体进行协调，市政当局。带着所有必要的医疗和后勤支持设备抵达，在悲剧中进行干预。

运输部长安吉拉·玛丽亚·奥罗斯科（AngelaMaríaOrozco）对此表示遗憾，并邀请该国所有驾驶员考虑采取安全和预防措施，以避免此类事故，并强调机械技术审查的重要性，以了解降雨量发生在轨道上并调节速度限制。

奥罗斯科部长说：“我们对卡利和莫科阿之间发生的交通事故感到遗憾，由于公共汽车倾覆，造成5人死亡，26人受伤。我们回想起机械技术审查的重要性，因为下雨时要谨慎驾驶，并遵守速度限制。”。

Pronunciamiento de la ministra de Transporte respecto al accidente en la vía Mocoa - Pitalito.

同样，交通部门负责人表示声援昆迪纳马卡省瓜塔维塔市发生的事故的受害者，该事故造成四人死亡，三人受伤，当局的报告显示，车辆司机失控并坠毁考虑到赛道由于天气条件而保留了一些水分痕迹，因此进入了杆子。

安杰拉·玛丽亚·奥罗斯科（ÁngelaMaríaOrozco）在她的Twitter帐户中强调说：“同样，我们对在昆迪纳马卡的一条道路上丧生的四个人的家属表示声援，当时他们动员的车辆失控并撞上了杆子。我们呼吁谨慎行事，尊重交通法规。”。

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