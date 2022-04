今天的比赛时间表，3月2日星期六直播：直播时间表和电视频道

El centrocampista galés del Real Madrid Gareth Bale (c) celebra con sus compañeros un gol durante un partido. EFE/Juan Carlos Cárdenas

今天是体育之王世界中有几场比赛的一天,因此我们为您提供时间表,频道和时间表,您可以在这些体育赛事的每分钟实时关注。

全国甲级联赛的第8天开始于体育男孩对两国联赛、竞技联盟对市政和梅尔加对查尔斯·斯坦之间的3场比赛。如果你不是会来体育场为你最喜欢的球队加油的幸运球迷之一,你可以通过 GolPeru 信号观看两场比赛的直播。Sport Huancayo与Alianza Lima 之间的决斗,但由于航空公司关闭导致Jauja机场关闭,这被推迟了。

甲级联赛 — 秘鲁

上午 11:00 Sport Boys vs Binacional — GolPeru 在第 14 频道和 714 频道

下午 1:15 Alianza Atlético vs Munical — GolPeru 在第 14 频道和 714 频道

下午 3:30 梅尔加对阵卡洛斯·斯坦-GolPeru 在第 14 和 714 频道

晚上 7:00 Sport Huancayo vs Alianza Lima —(已推迟)

在欧洲,今天有意大利的意甲、德甲、西班牙甲级联赛、法国甲级联赛、英格兰超级联赛、葡萄牙超级联赛和荷兰埃里迪维斯的比赛。每场比赛中最令人期待的比赛是意甲的拉齐奥对萨索洛、德甲多特蒙德队对莱比锡RB、雷纳托·塔皮亚的塞尔塔·德维戈对阵拉里加的皇家马德里、米格尔·特劳科的圣艾蒂安对阵法甲的马赛奥林匹克、曼彻斯特英超联赛中的曼联对莱斯特城,西甲联赛中的阿罗卡对阵吉尔·维森特,埃里迪维斯的特温特对阵PSV。

此外,美国和加拿大的 MLS 有了新的日期,有几支球队参加了秘鲁队的比赛,例如多伦多足球俱乐部对纽约城、华盛顿联队 vs 亚特兰大联队、费城对夏洛特足球俱乐部、圣何塞地震队 vs 奥斯汀足球俱乐部、奥兰多城队 vs洛杉矶和明尼苏达联队 vs 西雅图海湾人队。

在拉丁美洲,阿根廷、墨西哥、厄瓜多尔、乌拉圭、委内瑞拉和哥伦比亚足球今天将在阿根廷足球甲级联赛、墨西哥甲级联赛、乌拉圭锦标赛、厄瓜多尔LigaPro联赛、委内瑞拉Futve联赛和哥伦比亚的BetPlay联赛中激动人心。最令人期待的比赛将是阿根廷足球甲级联赛的博卡青年队对阵阿森纳德萨兰迪,西甲联赛的克鲁兹·德路易斯·艾布拉姆对阿特拉斯队,乌拉圭锦标赛的国家队对阵科洛尼亚广场,Gualaceo对阵独立德尔瓦莱,HermanosFutve 联赛中的 Colmenares vs Monaga s SC 和 Betplay 联赛中的少年对石油联盟。

英超联赛 — 英格兰

早上 6:30 利物浦 vs 沃特福德 — Star +、ESPN

上午 9:00 切尔西 vs 布雷特福德 — Star +、ESPN 3

上午 9:00 布莱顿 vs 诺里奇 — Star +

上午 9:00 利德联队 vs 南安普敦 — Star +

上午 9:00 伯恩利 vs 曼城 — Star +、ESPN

上午 9:00 伍尔弗汉普顿 vs 阿斯顿维拉 — Star +

上午 11:30 曼联 vs 莱斯特城 — Star +

拉里加 — 西班牙

早上 7:00 赫塔菲 vs 马略卡岛 — DirecTV Sports

上午 9:15 莱万特 vs 比利亚雷尔 — DirecTV Sports

上午 11:30 塞尔塔·德维戈 vs 皇家马德里 — Star+、ESPN

下午 2:00 马德里竞技 vs 阿拉维斯 — Star +、ESPN

意甲 — 意大利

上午 8:00 Spezia Calcio vs 威尼斯足球俱乐部 — Star+、ESPN 2

上午 11:00 拉齐奥 vs 萨索罗 — Star +、ESPN

下午 1:45 萨勒尼塔纳 vs 都灵 — Star +

德甲联赛 — 德国

上午 8:30 拜耳勒沃库森 vs 柏林赫塔 — Star +

上午 8:30 霍芬海姆 vs 波鸿 — Star +

上午 8:30 法兰克福 vs Greuther Furth — Star +

上午 8:30 弗莱堡 vs 拜耳慕尼黑 — Star +

上午 8:30 Arminia vs 斯图加特 — Star +

上午 11:30 多特蒙德足球俱乐部 vs 莱比锡 RB — Star+

埃里迪维斯 — 荷兰

上午 9:30 格罗宁根 vs 阿贾克斯 — Star +、ESPN Extra

上午 11:45 特温特 vs 里尔 — Star+、ESPN Extra

下午 2:00 费耶诺德 vs 威廉二世 — Star +

Ligue 1 — 法国

上午 10:00 尼斯对阵雷恩 — Star +

下午 12:00 里尔 vs 波尔多 — Star +

下午 2:00 圣艾蒂安 vs 马赛奥林匹克 — Star +、ESPN 2

乌拉圭锦标赛

上午 11:15 Albión vs 波士顿河 — Star +

下午 1:30 Danubio vs 蒙得维的亚流浪者队 — Star +

下午 4:30 Nacional vs 科洛尼亚广场 — Star +、GolTV

晚上 7:00 Defernsor Sporting vs 河床 — Star +

西甲联赛 — 葡萄牙

下午 12:00 Aroca vs Gil Vicente — GolTV y GolTV Play

阿根廷足球甲级联赛

下午 12:00 赛车对阵萨米恩托 — Star +、TNT Sports、AFA Play

下午 2:30 戈多伊·克鲁兹 vs 拉普拉塔大学生 — TyC Sports、TNT Sports、AFA Play

下午 2:30 Velez vs Lanus — TyC Sports、TNT Sports、AFA Play

下午 5:00 国防与正义对阵河床 — Star+、ESPN、TNT Sports、AFA Play

晚上 7:30 博卡青年队 vs 萨兰迪·阿森纳 — Star +、ESPN、Fox Sports Premium、AFA Play

MLS — 美国和加拿大

下午 2:30 芝加哥火焰队 vs 达拉斯足球俱乐部 — Star +

下午 3:00 多伦多足球俱乐部 vs 纽约城 — Star +

下午 3:00 辛辛那提足球俱乐部 vs 蒙特利尔冲击队 — Star +

下午 5:00 Coulmbus vs 纳什维尔 SC — Star +

下午 6:30 华盛顿联队 vs 亚特兰特联队 — Star +

下午 6:30 费城 vs 夏洛特足球俱乐部 — Star +

下午 6:30 新英格兰 vs 纽约 RB — Star +

下午 6:30 圣何塞地震 vs 奥斯汀足球俱乐部 — Star +

下午 6:30 奥兰多城 vs 洛杉矶足球俱乐部 — Star +

晚上 7:00 温哥华 vs 竞技 KC —Star +

晚上 7:00 明尼苏达联队 vs 西雅图海湾人队 — Star +

晚上 7:00 国际迈阿密足球俱乐部 vs 休斯顿迪纳摩 — Star +

晚上 8:00 科罗拉多急流队 vs 皇家盐湖城 — Star +

Futve联赛-委内瑞拉

下午 4:15 阿拉瓜 vs Zulia — GolTV Play

下午 6:30 Hermanos Colmenares vs Monagas SC — GolTV Play

LigaPro-厄瓜多尔

下午 4:30 Gualaceo vs 独立德尔瓦莱 — Star +

晚上 7:00 Aucas vs 10 月 9 日 — Star +

西甲扩张MX — 墨西哥

下午 6:00 Cruz Azul vs 阿特拉斯 — DirecTV 体育

晚上 8:00 Nexaca vs 美国 — DirecTV Sports

晚上 10:00 华雷斯足球俱乐部 vs 美洲狮 — DirecTV Sports

西甲 BetPlay — 哥伦比亚

晚上 8:15 少年与石油联盟 — Fanatiz、Win Sports、RCN Our Tele

用于调整的通道

如你所见,这场比赛将由 Star +、ESPN 2、ESPN 3、ESPN Extra、GolPeru、DirecTV Sports 在 610 和 1610 频道、TNT Sports、Win Sports、AFA Play、GolTV Play、Fanatiz、TyC Sports、Fox Sports Premium 和 RCN Our Tele 播出。

继续阅读