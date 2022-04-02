罗德里戈·古巴：你打算因为安东尼·阿兰达谈论他的女儿而对他采取法律行动吗？

响亮而清晰。Rodrigo Cub a 没有给他最小的孩子女儿米娅获准与梅利莎·帕雷德斯和她的新搭档安东尼·阿兰达一起前往迪士尼。根据这位足球运动员的说法，他在寻求维护女儿的完整性时，与前妻完全相反和保密地处理这个问题。

此外，来自 Amor y Fuego 的一位记者走近他，询问他是否要要求他们停止提及那个小女孩。他们问：“你要要求尊重你的小女孩，因为你是她的父亲不要提她，另一个人也没有提到她。”

在这方面，Sport Boys球员表示，他和梅利莎·帕雷德斯（Melissa Paredes）都有责任保护自己的小女孩，因此他已经与模特进行了交谈，以便她的女儿不再在社交网络上曝光。

“我想我女儿的母亲已经知道了。双方都必须维护我们女儿的完整性 ，” 这位足球运动员补充说，他在被称为运动品牌形象后向媒体宣布。

另一方面，记者问他，如果他坚持要继续与他谈论女儿及其未来计划，他是否打算对安东尼·阿兰达采取法律行动。

这位足球运动员花了几秒钟思考自己的答案，最后指出到目前为止他还没有考虑过。“ 我还没真正考虑过。我什至不在乎它。我专注于我的家人和我的女儿。他说，在我的工作中正确地做事 。”

罗德里戈·古巴为什么不希望他的女儿离开这个国家？

根据 Amor y Fuego 计划的消息来源，“猫” 古巴不允许女儿出国旅行，因为担心梅利莎·帕雷德斯（Melissa Paredes）不想返回该国，因为她在美国有家人在美国居住。

“他向我们透露，这位足球运动员担心他的小女孩会出国，因为大约六个月前，梅利莎没有工作，没有公寓，没有固定收入。 此外，帕雷德斯家族的一部分拥有美国住所。他说，他还会向'加托'申请贷款以偿还债务，因为他正处于危机 之中。”

罗德里戈·古巴说 ALE VENTURO 已经是他家人的一员

罗德里戈·库巴（Rodrigo Cuba）非常爱上艾尔·文图罗（Ale Venturo），并指出她和她的小女儿已经是他家庭的一员。她还说，即使她有糕点店，厨师也总是给她健康的食物。

“事实是，我们俩都为国家队实现的目标感到高兴，我们一起看到了这一目标。 Ale已经是我们的一员，是家庭的一员。Ale和他的女儿都是我们家庭的一员 ，” 他说。

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