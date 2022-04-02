撤销授权：如果你是居住在国外的墨西哥人，该如何投票

尽管安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统关于撤销授权的全民协商将持续到4月10日下周日，但居住在国外的墨西哥人将能够从本周五晚上 8:00 开始以电子方式投票。

为了参加，国家选举协会（INE）报告说，只需要持有有效的投票证书并在 “海外投票系统” 中注册，该系统的申请期为2022年2月5日星期六至 25日星期五。

将提交协商并将出现在数字投票中的问题是：“你是否同意墨西哥合众国总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔因失去信心而被撤销任期，或者他将继续担任共和国总统直至任期？结束了吗？”

公民将能够通过以下两种选择来回应：1）由于失去信心而撤销授权，或者 2）继续担任共和国总统职务。

A diferencia de la papelera física, en la electrónica habrá opción de "voto nulo" (Foto: Coparmex)

与将在该国32个州安装的57,000多个箱子中使用的实物选票不同，全民协商的电子投票将包括第三个选项：空投票，其次是图例 “选择此选项，您将取消投票”。

该系统只接受每位参与者一票，点击此链接可以在4月10日（墨西哥中部时间）18:00 之前投票。

根据居住在国外的选民名义名单，有17,792名登记人员；也就是说，在居住在国外的近45万墨西哥人中，有3.9％。

(Foto: INE)

如果当事人没有进行登记，可以为保护政治选举权提起诉讼。

国家统计局有提交投诉的详细说明，您可以在此处查阅，而一般而言，可以质疑的行为是：

-当个人申请的登记申请或更新联邦海外选民登记册的申请被宣布为不可受理时，前提是该程序必须及时进行。

-即使符合要求，也未收到来自国外的投票证书。

Un ciudadano participando en la consulta popular de 2021 sobre juicio a ex presidentes (Foto: EFE)

FactoMétrica公司进行的一项调查显示，有@@ 79.3％的墨西哥人知道有关撤销授权的民众咨询。

面对这个问题：你知道墨西哥的撤销授权咨询吗？将近十分之八的公民说是的，他们知道。

关于他在咨询中投票的可能性有多大，如果他们知道的话，有 68.8％的人回答说 “很有可能”。

尽管意识到并回应 “很有可能”，但按实际价值计算，他们的份额为54.5％。

在这方面，致力于选举问题和民意研究的民意调查专家 FactoMétrica 表示，这一百分比 “不是预测”，而是 “受访者表达的回应”，并回顾说，一些学者的估计参与率仅为27％。

同时，46.8％的人同意，由于失去信心，AMLO应该撤销其授权，53.2％的人希望他的任期在2024年结束。

根据国家统计局的说法，撤销授权 “是公民要求的参与工具，目的是根据失去信心来确定担任共和国总统职位的人的表现早日结束”。





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