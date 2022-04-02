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星期六 2 四月 2022
奇諾

雷蒙德·曼科（Reimond Manco）在6月份提到了卡塔尔的气候，当时秘鲁扮演 repechage：“真令人窒息”

这位来自秘鲁乙级联赛的桑托斯足球运动员在卡塔尔为 Al Wakrah 效力了一年。这位中场球员还评论说：“下午他几乎不可能走路。”

Newsroom Infobae

2 四月 2022

国际足联正式宣布，卡塔尔2022年世界杯的复活赛将于6月举行，这是该国气温最高的月份。能够体验这种经历的人之一是雷蒙德·曼科（Reimond Manco），他在2012年至2013年期间在这个国家玩过。在那里，他必须习惯气候，他说今年年中 “真的令人窒息”，届时秘鲁将参加世界杯 Repechage

“这很复杂。游戏总是在晚上玩。热量太多，热感太强。这确实令人窒息，在六月份甚至更糟。我记得当我到达时，他们给了我一种热疫苗，他们建议我每天出去晒日光浴半小时，这样我的身体才能适应环境。但是我几乎不可能走路。我们的训练课程从晚上 10 点开始，因为你不能在早上或下午跑步，” 他在接受 Depor 采访时说。

此外，这也对里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）领导的球员和FPF的后勤工作产生了影响。“对我来说，理想的选择是至少在比赛开始前两周。因此，身体适应环境。竞争对手尚不清楚，但可能是阿拉伯联合酋长国，请注意他们已经习惯了这种气候，并且实际上会在家里玩。”

众所周知，亚洲国家的年中气温达到摄氏50度。此外，冬季只有三个月，剩下的九个月是夏季。这就是国际足联决定将世界杯的日期从6月更改为11月的原因。

请记住，雷蒙德·曼科在2012年至2013赛季之间曾在世界杯目前的东道国参加比赛。“Rei” 在西甲联赛中从莱昂·德瓦努科（LeóndeHuánuco）传球，并进入了当年最不为人知的联赛之一，使所有人都感到惊讶。由于缺乏习惯，比赛没持续很长时间，然后回到秘鲁足球为卡哈马卡的 UTC 效力。

El delantero jugó entre el 2012 y 2013 en Qatar, pero regresó rápido al fútbol peruano.

圣地亚哥·萨拉萨尔谈卡塔尔的气候：

另一位为德波尔提供意见的人是圣地亚哥·萨拉萨尔，他是前足球运动员，曾在 2005 年为亚洲国家的阿尔·沙马尔效力。这位前后卫也倾向于雷蒙德·曼科所说的话。他说：“冬天你甚至不能玩。”

“热量问题是压倒性的。这和我们住的地方不同。热量问题是秘鲁要考虑的一个重要因素，因为这将是困难的。例如，你晚上在那里训练和玩耍。他说，即使在冬天，为了给你一个主意，你也可以玩

REPECHAJE PERU 什么时候玩

“双色” 将在6月13日下午 1:00（秘鲁时间）在多哈定义与阿拉伯联合酋长国或澳大利亚的比赛时，知道它是否是卡塔尔2022年世界杯的一部分。参加亚洲预选赛的两个国家都将在同月7日履行承诺。

Perú sería parte del grupo D si vence en el repechaje a Qatar 2022.

蒂姆·卡希尔提到了复活：

提到世界杯 Repechage 的人之一是前足球运动员和澳大利亚国家队的象征人物蒂姆·卡希尔他将与阿拉伯联合酋长国和秘鲁争夺顶级足球的一席之地派对

“澳大利亚国家队拥有实现目标所需的一切。我觉得澳大利亚将参加历史上的第六届世界杯。我希望它会如此，并发挥重要作用。” 这位于2019年退休的足球运动员在多哈举行的颁奖典礼上评论道，还展示了世界杯的吉祥物和官方歌曲。

Ambos se enfrentaron en la tercera fecha de la fase de grupos de Rusia 2018. Foto: FIFA.

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