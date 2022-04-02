雷蒙德·曼科（Reimond Manco）在6月份提到了卡塔尔的气候，当时秘鲁扮演 repechage：“真令人窒息”

国际足联正式宣布，卡塔尔2022年世界杯的复活赛将于6月举行，这是该国气温最高的月份。能够体验这种经历的人之一是雷蒙德·曼科（Reimond Manco），他在2012年至2013年期间在这个国家玩过。在那里，他必须习惯气候，他说今年年中 “真的令人窒息”，届时秘鲁将参加世界杯 Repechage。

“这很复杂。游戏总是在晚上玩。热量太多，热感太强。这确实令人窒息，在六月份甚至更糟。我记得 当我到达时，他们给了我一种热疫苗，他们建议我每天出去晒日光浴半小时，这样我的身体才能适应环境。 但是我几乎不可能走路。我们的训练课程从晚上 10 点开始，因为你不能在早上或下午跑步，” 他在接受 Depor 采访时说。

此外，这也对里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）领导的球员和FPF的后勤工作产生了影响。“对我来说，理想的选择是至少在比赛开始前两周。因此，身体适应环境。竞争对手尚不清楚，但可能是阿拉伯联合酋长国，请注意他们已经习惯了这种气候，并且实际上会在家里玩。”

众所周知， 亚洲国家的年中气温达到摄氏50度 。此外，冬季只有三个月，剩下的九个月是夏季。这就是国际足联决定将世界杯的日期从6月更改为11月的原因。

请记住，雷蒙德·曼科在2012年至2013赛季之间曾在世界杯目前的东道国参加比赛。“Rei” 在西甲联赛中从莱昂·德瓦努科（LeóndeHuánuco）传球，并进入了当年最不为人知的联赛之一，使所有人都感到惊讶。由于缺乏习惯，比赛没持续很长时间，然后回到秘鲁足球为卡哈马卡的 UTC 效力。

El delantero jugó entre el 2012 y 2013 en Qatar, pero regresó rápido al fútbol peruano.

圣地亚哥·萨拉萨尔谈卡塔尔的气候：

另一位为德波尔提供意见的人是圣地亚哥·萨拉萨尔，他是前足球运动员，曾在 2005 年为亚洲国家的阿尔·沙马尔效力。这位前后卫也倾向于雷蒙德·曼科所说的话。他说：“冬天你甚至不能玩。”

“热量问题是压倒性的。这和我们住的地方不同。热量问题是秘鲁要考虑的一个重要因素，因为这将是困难的。例如，你晚上在那里训练和玩耍。他说，即使在冬天，为了给你一个主意，你也可以玩。

REPECHAJE PERU 什么时候玩

“双色” 将在6月13日下午 1:00（秘鲁时间）在多哈定义与阿拉伯联合酋长国或澳大利亚的比赛时，知道它是否是卡塔尔2022年世界杯的一部分。参加亚洲预选赛的两个国家都将在同月7日履行承诺。

Perú sería parte del grupo D si vence en el repechaje a Qatar 2022.

蒂姆·卡希尔提到了复活：

提到世界杯 Repechage 的人之一是前足球运动员和澳大利亚国家队的象征人物蒂姆·卡希尔，他将与阿拉伯联合酋长国和秘鲁争夺顶级足球的一席之地派对。

“澳大利亚国家队拥有实现目标所需的一切。我觉得澳大利亚将参加历史上的第六届世界杯。我希望它会如此，并发挥重要作用。” 这位于2019年退休的足球运动员在多哈举行的颁奖典礼上评论道，还展示了世界杯的吉祥物和官方歌曲。

Ambos se enfrentaron en la tercera fecha de la fase de grupos de Rusia 2018. Foto: FIFA.

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