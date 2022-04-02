卡塔尔2022年世界杯：知道秘鲁如果克服复活会去哪个体育场

秘鲁国家队仍然必须通过复活才能在卡塔尔2022年世界杯上获得一席之地， 但是在 4 月 1 日星期五的抽奖中，他能够知道他可以和谁一起玩，什么时候面对他们以及在哪里 。秘鲁、阿拉伯联合酋长国和澳大利亚都可能属于面对法国、丹麦和突尼斯的小组。

“白红” 所在的 D 组有机会在四个体育场进行比赛，其中三个可容纳 40,000 人，另一个可容纳 8 万人，后者负责举办世界锦标赛的总决赛。以下是四个体育场，将在其中进行可能的 “双色” 组的比赛：

卢萨尔体育场

该体育场位于卢萨尔市，可容纳8万人。这种情况将是定义世界冠军和其他九项承诺的最后一场比赛。该结构设计用于承受空调。世界杯结束后，这座建筑将用于商店，咖啡馆，体育设施，学校和诊所以及其他场所。

Este escenario albergará la gran final del mundial Qatar 2022. Foto: FIFA.

974 体育场（以前称为 Ras Abu Aboud）

该场地位于多哈市，专为卡塔尔2022年世界杯而建。独特之处在于它的结构是由回收的运输集装箱制成的。此外，它是第一个可拆卸的体育场。它可容纳4万人，将成为小组赛六场比赛和16轮一场比赛的场地。

Su estructura está elaborada por contenedores de carga reciclados. Foto: El Financiero.

体育场教育城

该运动场馆也位于多哈的Al-Rayyan，这是这项盛事的举办国首都。顾名思义，周围有许多教育机构。它可容纳4万人。它于2020年启用。本阶段将举办六场小组赛，一场在16轮中，另一场在四分之一决赛中。

Este estadio tiene capacidad para 40 mil personas.

Al Jonoub 体育场

秘鲁国家队可能参加比赛的最后一个体育场位于Al-Wakrah。它还可容纳 40,000 名观众，将于 2019 年 5 月开幕。其引人注目的结构可以区分开来，因为它是基于用于捕捞珍珠的船只。本阶段将举办六场小组赛和一轮16场比赛。

Estadio con capacidad para 40 mil personas albergará partidos de fase de grupos, octavos y cuartos.

D 组日期：

11月22日星期二秘鲁、澳大利亚或阿联酋vs法国

11月26日星期六秘鲁、澳大利亚或阿联酋vs突尼斯

11月30日星期三秘鲁、澳大利亚或阿联酋vs丹麦

这就是2022年卡塔尔世界杯小组的组成方式：

A 组

-卡塔尔

-厄瓜多尔

-塞内加尔

-荷兰

B 组

-英格兰

-伊朗

-美国

-苏格兰、威尔士或乌克兰

C 组

-阿根廷

-沙特阿拉伯

-墨西哥

-波兰

D 组

-法国

-秘鲁、澳大利亚或阿拉伯联合酋长国

-丹麦

-突尼斯

E 组

-西班牙

-哥斯达黎加或新西兰

-德国

-日本

F 组

-比利时

-加拿大

-Marruecos

-克罗地亚

G 组

-巴西

-塞尔维亚

-瑞士

-喀麦隆

H 组

-葡萄牙

-加纳

-乌拉圭

-大韩民国

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