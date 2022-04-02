弗朗西斯教皇因为膝盖问题用叉车在马耳他下飞机

教皇方济各今天抵达马耳他时下飞机进行为期两天的访问，这要归功于升降机，而不是像往常一样因为膝盖问题而下梯。

这是 85 岁的弗朗西斯在教皇任职期间访问的 56 个国家之一时第一次没有从阶梯上下来。

几个月前，教皇被诊断出患有 gonalgia，膝盖剧烈疼痛，因此他无法走路太多，这迫使他暂停某些行为或坐下来发表演讲。

实际上，为他明天访问哈尔·法尔移民中心而建造的舞台很容易进入，因此教皇必须尽可能少地走路，被任命为教皇访问的艺术总监卡洛·施姆布里告诉埃菲。

此外，在弗洛里亚纳（Floriana），他将在那里为10,000人庆祝弥撒，舞台将有坡道以确保最小的努力，并且圣器收藏室已建在盒子下面，以避开步行路径，此外，还将有电梯进入祭坛。

Schembri 说：“这是对 85 岁的人的尊重。”

教皇于上午10点左右（格林威治标准时间9点）抵达欧洲岛屿国际机场，他的第一个活动将在瓦莱塔的大师宫与共和国总统乔治·维拉以及上周再次当选的总理劳工部长罗伯托·阿贝拉举行会晤选举。

之后，弗朗西斯将在与当局和外交使团的会议上发表演讲。

下午，您将乘渡轮前往该国最大的戈佐岛，参观献给塔皮努处女的马耳他宏伟的圣所”。

周日，他将参观拉巴特献给使徒的大教堂中的圣保罗石窟，据说他在罗马监狱中避难的地方建造，然后，在弗洛里亚纳的洛斯格拉内罗斯广场，他将为大约10,000名信徒庆祝弥撒。

下午和前往罗马之前，教皇将在前机场哈尔法尔的 “约翰二十三世和平实验室” 移民中心举行会议。

弗朗西斯教皇透露他正在考虑访问基辅

教皇可以前往乌克兰，这是入侵俄罗斯后的战争现场，因为在将他带到马耳他的飞行中被问及他是否正在考虑邀请去基辅时，弗朗西斯回答说：“是的，这已经摆在桌子上了”。

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基和基辅市长维塔利·克里琴科（Vitali Klitschko）都邀请教皇前往该国，以表明他与乌克兰人民的亲密关系，教皇一再批评这场战争，此外还主动提出要做 “一切必要的事情” 来实现这一目标它结束了。

3月22日，弗朗西斯和泽伦斯基在电话中讲话，当时乌克兰总统向教皇保证 “他是该国最等待的客人”，而教皇告诉他，他 “正在祈祷并尽一切可能结束入侵俄罗斯后发生的战争。”

此前，克里琴科曾致函弗朗西斯，邀请他访问这座城市：“我们认为，世界宗教领袖在基辅的存在是拯救生命并为我们的城市、我们的国家和世界各地的和平铺平道路的关键，” 市长当时写道。

梵蒂冈证实了这封信的到来，并补充说，弗朗西斯 “接近这座城市的苦难，它的人民，那些不得不逃脱的人和被要求管理这座城市的人。”

（来自 EFE 和法新社的信息）

继续阅读：