佩德罗·卡斯蒂略 “向人民” 道歉，但没有保证他在胡宁的存在

秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略向因上周五发表声明而失业的承运人和农民道歉，他表示据报道，“一些领导人和领导人” 得到了报酬，以便在胡宁地区进行抗议。

“我想澄清这个国家，我想向我的同胞们表明，当我向秘鲁人民讲话时，以及在其中一些发言中存在误会，我必须通过向人民道歉或原谅来澄清误会；我必须做一千次，因为我从来没有恶意，” 他在圣马丁的一次演讲中说。

尽管胡宁的抗议者要求国家元首出席对话桌，但总统没有就此问题发表讲话，只是说政府将保障会谈和抗议权，以避免对那些携带公正态度的领导人进行某种形式的迫害。诸如承运人, 农民, 农民和教师等原因.

他说：“来自那个采石场的政府，我们将保证对话和抗议权，领导该国斗争并领导像运输商、农民和教师这样的正义事业的领导人不再受到迫害。”

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）宣布，向万卡约市行政代表团发出的指示是，应该有 “立即解决方案”，这将在接下来的几个小时内宣布。

他说：“我欢迎我们的总理和部长们的意愿，在这个角色中，我必须说，没有必要阻碍沟通渠道，通过对话来做到这一点，这是本届政府开放的空间，他们有 PCM、各部委和总统办公室的大门。”

秘鲁总统保证，对话必须解决巨大的需求，其中一些是历史性的，但属于那些被推迟和遗忘多年的需求。

Pedro Castillo felicito a su mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

对话委员会

由总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）领导的对话委员会于周六上午在总理阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）的陪同下抵达万卡约市。司法部长费利斯·切罗；能源和米纳斯部长卡洛斯·帕拉西奥斯；经济部长卡洛斯·格雷厄姆；内政部长阿方索·查瓦里；农业发展和灌溉部长奥斯卡·泽亚。此外，PCM副部长耶苏斯·奎斯佩（JesúsQuispe），一些国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托也陪同他们。

在 Wanka. coliseum 与公会领导人和代表会晤期间，我们希望达成协议，以便设立高级别技术表。部长会议主席（PCM）在其Twitter帐户上写道：“我们寻求对话以寻求解决方案。”

政府寻求与领导人和示威者达成谅解，他们要求在燃料和化肥价格上涨时采取措施，因为燃料和化肥价格上涨对家庭经济产生了影响，但最重要的是要求国家元首在场或将继续举行示威。

继续阅读