美国边境地区没有针对汽油的财政刺激措施

Un conductor en una gasolinera Chevron en San Francisco, el lunes 7 de marzo de 2022.

财政和公共信贷部通过《联邦官方公报》宣布，从4月2日（星期六）开始至下周五（8日）的一周，汽油将不会在20公里长的边境地带和平行线之间的地区实施财政刺激与美利坚合众国之间的国际分界线有20多公里和最多45公里的界线.

R ogelioRamírez de la Oi 拥有的办公室报告说，六个实体中总共将有41个城市的财政刺激金额为0比索。因此，预计以下地区的燃油价格将上涨：

下加利福尼亚州：蒂华纳、罗萨里托、特卡特和墨西卡利海滩。

索诺拉：科罗拉多州圣路易斯里约热内卢、佩尼亚斯科港、卡博卡、普鲁塔科·埃利亚斯将军街、诺加莱斯、萨里克、阿瓜普列塔、圣克鲁斯、迦南亚、纳科和祭坛。

奇瓦瓦州：亚诺斯、曼努埃尔·贝纳维德斯、曼努埃尔·奥吉纳加、阿森松、华雷斯、普拉克塞迪斯·格雷罗、瓜达卢佩和科亚姆·德尔·索托尔。

El estímulo de cero pesos aplicará para 41 municipios a lo largo de seis entidades. REUTERS/Gaby Oraa NO RESALES. NO ARCHIVES

Coahuila：彼德拉斯·内格拉斯、纳瓦、伊达尔戈、奥坎波、阿库纳、希门尼斯和格雷罗。

Nuevo Leon：Anahuac。

塔毛利帕斯州：Nuevo Laredo、Guerrero、Mier、Valle Hermoso、雷诺萨、卡马戈、古斯塔沃·迪亚兹·奥尔达斯、里奥·布拉沃、马塔莫罗斯和米格尔·阿莱曼。

对汽油实行财政刺激最初是为了回应联邦政府的战略，该战略旨在缓解近年来墨西哥人越境进入美国以更优惠的价格加油的现象。现在，反之亦然。

但是，与墨西哥方面相比，当前的情况创造了更好的价格选择。俄罗斯和乌克兰之间的战争导致全球天然气资源的增加。因此，为了提高货币气体比率的效率，美国公民或居民前往边境南侧的过境量有所增加。

Automovilista cargando gasolina. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

本届政府已采取措施支付与生产和服务消费税（IEPS）相对应的金额，这样消费者就不必支付每升将近6比索的费用。如果征收真正的汽油税，公众的价格将在30比索左右。

墨西哥中部每升汽油的平均价格为普通汽油23比索，优质汽油为24比索，柴油为23比索。如果财政部向相应的IEPS收取费用（绿色汽油5,4917比索，溢价4,6375比索，柴油6,0354比索），那么加油站的驾驶者和承运人的实际费用将分别为柴油和汽油约29比索，分别约为 28比索和30比索。

考虑到美国国家统计和地理研究所报告通货膨胀反弹，为7.28％，远未达到墨西哥经济当局设定的目标，财政部的措施旨在遏制通货膨胀对墨西哥人口袋的影响。