内政部长在万卡约的抗议活动中说：“他们不是农民或运输者，他们是破坏者和罪犯”

内政部长阿方索·查瓦里批评了抗议活动、封锁和停工由于承运人和农民对胡宁地区万卡约的运输提出了一系列索赔佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）政府，尽管与行政部门代表建立了工作桌以达成协议。

“抗议者不是农民，也不是运输者；他们是年轻的破坏者和犯罪分子，他们打破了三堵墙，打破了体育馆的大门。你想让他们平静下来。他们用石头袭击警察，警察只用催泪瓦斯来控制他们，” 他告诉 RPP Noticias。

内政部长与部长会议代表团一起出席了与工会领导人会谈。还有司法部长费利斯·切罗、能源和矿业部长卡洛斯·帕拉西奥斯、经济部长卡洛斯·格雷厄姆以及农业发展和灌溉部长奥斯卡·泽亚。此外，PCM副部长耶苏斯·奎斯佩（JesúsQuispe），一些国会议员和红衣主教佩德罗·巴雷托也陪同他们。佩德罗·卡斯蒂略总统请万卡约大主教担任调解人时，要求后者出席。

农业部长奥斯卡·泽亚（Oscar Zea）提到，他们设立了一个对话桌，“我们兄弟的真正代表” 参加了对话，他们将与他们一起寻求解决办法。但是，万卡约街头的示威活动仍在继续。

“我们希望卡斯蒂略的存在，我们不希望小丑来（暗示部长们）。这就是万卡约人民想要的，” 一位市民告诉埃克西托萨电台。

就他而言，一位农民称佩德罗·卡斯蒂略为 “骗子”，并提到 “第二农民”改革” 是国家元首制造的谎言，因为农民的状况不会改善。

“我们有一位总统对所有制片人撒谎。他是个撒谎的总统，他不信守诺言。我们知道，如果我们现在不在整条道路被封锁的情况下进行防守，那么这种停工就会停工，因为它已经达到了极限。他没有遵守。这项土地改革从一开始就完全是谎言。他们开始对第二次土地改革撒谎。我们被制片人愚弄了。我们以为他作为一个乡下人会像我们一样思考，” 他告诉 RPP Noticias。

Manifestaciones continúan en Huancayo. Foto: Redes sociales.

佩德罗·卡斯蒂略说

佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）向失业的承运人和农民道歉，因为他表示已向他们支付了报酬胡宁地区的抗议活动。

“我想澄清这个国家，我想向我的同胞们澄清一下，当我向秘鲁人民讲话时，以及在其中一些发言中存在误会，我必须通过向人民道歉或原谅来澄清误会；我必须做一千次，因为我从来没有坏过意图，” 他在圣马丁的一次演讲中说。

胡宁的抗议者要求他们出席对话桌，但他们没有就此问题发表任何声明，他们只是宣布他们已指示万卡约的行政代表团立即解决罢工。

他说：“我欢迎我们的总理和部长们的意愿，在这个角色中，我必须说，没有必要阻碍沟通渠道，通过对话来做到这一点，这是本届政府开放的空间，他们有 PCM、各部委和总统办公室的大门。”

最后，秘鲁统治者呼吁行政部门代表与万卡约的工会领导人进行对话，尽管他们继续坚持在胡宁地区的存在。

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