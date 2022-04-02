玛丽安娜·埃切维里亚否认了离婚的传闻：“我们比以往任何时候都更加相爱”

最近，Me Caigo de Risa的主持人玛丽安娜·埃切维里亚（Mariana Echeverri a）正处于飓风的眼中，此前她的社交媒体上有传言称可能与她的丈夫奥斯卡·希门尼斯，美国俱乐部的足球运动员。

因此，通过 Instagram 上的动态问答，所谓的 “功能失调的家庭” 的成员决定一劳永逸地表达他们关系中发生的一切。

这位女演员评论说：“他们八卦说我们要离婚了，因为我曾说过我的生日不清楚，但是我们相处得比以往任何时候都更好，我们比以往任何时候都更加相爱，她没去过很多故事，因为她一直在旅行，但一切都很好。”

关于她的伴侣必须遵循的繁忙行程，玛丽安娜说，这是但是，与足球运动员建立浪漫关系，尽管这可能是消极的事情，但这对她有用，因为她的工作要求也很高。

La pareja tiene un hijo llamado Lucca (Foto: Instagram de Marina Echeverría)

“有时候我们有时间去做我们的事情。他对我工作的媒介了解得更多。我们的时间表几乎相同，” 他说。

埃切维里亚（Echeverría）深入研究的是，他们通常没有时间去参加很多社交活动，而且作为公众人物，他们是八卦或猜测的目标。

“没有周末是免费的，没有婚礼，通常会结束的活动。几乎从来没有假期。他说，他们（足球运动员）和人非常暴露，他们还私刑给这对夫妇私刑家庭。”

粉丝们很快表达的另一个问题是，她是否计划生育更多的孩子，她提到自己对这种可能性还不满意。

Mariana Echeverría dijo como va su relación (Foto: Instagram/ @marianaecheve)

“我已经怀孕了吗？还是现在还没有？难道今年我会让你感到惊讶吗？，但是我们想要什么，如果我们想要的话，我们只会在什么时候看到”，他说。

就在几周前，玛丽安娜（Mariana）在自己的 Instagram 帐户上上传了一些故事，她提到自己想与伴侣分开，因为她遇到了严重的问题。

“如果我要你离婚，我就要申请离婚。早上、下午和晚上观看早餐、吃饭和晚餐足球。主持人在视频中说：“我厌倦了一直看足球、所有锦标赛、所有联赛。”

在这段视听节目中，埃切维里亚专注于奥斯卡·希门尼斯（OscarJiménez），他只是笑了起来，试图扭转局面，所以马里亚纳再次猛烈抨击他。

Mariana dijo que sí quiere tener otro hijo (Foto: Mariana Echeverría / IG)

主持人开玩笑说：“这真的是我的爱，别笑，生活中比足球还要多，看在上帝的份上，我需要自己的房间和自己的电视。”

应该记得，2020年10月15日，这对夫妇宣布他们成为卢卡的父母。这位Televisa主持人在她的 Instagram 帐户上发布了第一个孩子出生前那一刻的视频，以及婴儿的第一张照片，这些照片充满了她于2019年11月与足球运动员一起开始的家庭的欢乐。

埃切维里亚（Echeverría）还分享了他们遇见长子的那一刻以及未成年人的第一张照片，未成年人躺在床上，穿着白色尿布袋和蓝色连身衣，还躺在父母的怀抱中，父母亲近地看到了他，并用他们的爱和亲吻将他包裹起来。

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