三月成为科利马州最近历史上最暴力的月份

科利马州的暴力并没有停止。3月成为该实体历史上最暴力的月份。根据国家公共安全系统执行秘书处的最新数据，每月31日记录了 98起故意杀人案。

但是，这种趋势在4月份似乎并没有改善，当时仅在第一天就发生了谋杀，对抗和发现人体。

科基马特兰市有四个塑料袋，其内部装有人类遗骸。据报道，它可能是男人和女人的尸体。这一发现是在受害者被遗弃的 El Ranchito 庄园地区的一位邻居匿名投诉之后发现的。

在城市东部，一名妇女多次被枪杀。当地媒体说，她在接受治疗期间死于医院。

在另一起事件中，在科利马州首府埃尔佩德雷加尔附近，一名男子被枪支杀害。在科利马市政宫前，一家酒吧的老板被枪杀。受害者是该地区的一位知名商人。根据细节，当枪手近距离开枪射击他时，他在商店里。据报道，他的病情很微妙。

Colima se ha convertido en un paraíso de la violencia del CJNG (Foto:EFE/David de la Paz/Archivo)

由于该实体已经持续了50天的暴力事件，美国政府向科利马州发出了旅行警报。

“科利马州犯罪组织之间的暴力行为正在增加，特别是在科利马市及周边城市地区。美国驻墨西哥大使馆发布的警报说，犯罪集团之间在公共场所发生了枪击事件，路人受伤或死亡。”

国务院的旅行咨询为 4级，这意味着不建议进入该实体，因为面临与犯罪有关的情况（例如绑架）的风险很高。

如果您已经在该实体中，美国政府建议您注意环境并密切关注当地媒体以获取最新消息，并在紧急情况下致电911。

此外，他们回忆说，他们还可以拨打 (55) 8526 2561（前往墨西哥）与美国驻墨西哥大使馆和领事馆联系；来自该国的1-844-528-6611。

Una riña en el Tereso de Colima desató una guerra interna del CJNG (Foto: REUTERS)

1月25日在塞雷索·德·科利马（Cereso de Colima）发生的一场战斗导致 CJNG 与梅斯卡莱斯派系的破裂，后者的据点位于同名殖民地。当天，该实体发生了 12起与有组织犯罪有关的谋杀案，其中 9 起发生在监狱中心。

差不多两个星期过去了，2月7日晚上，首都发生了两起针对房屋的处决，受伤和枪击事件，就像在阿尔瓦雷斯镇一样。第二天，由科利马独立卡特尔领导的宣战的毒贩在何塞·伯纳贝·布里苏埃拉·梅拉兹（别名拉瓦卡）的指挥下部署。

在那一周，恐怖之夜加剧，驻扎，白天、晚上或黎明时分处决，以及枪击和关闭企业和学校。从那以后，他们确定了要在 CJNG 中被击败的敌人，即奥尔德林·米格尔·哈金兄弟、El Chaparro 和/或Chaparrito；除了何塞·德·赫苏斯·贾尔金之外，R32。

Brizuela Mer az运营商表示，他们的前盟友下令处决州长英迪拉·比斯开诺，但科利马独立卡特尔不同意避免在如此规模的案件中与当局发生冲突。尽管他们阻止了如果谋杀发生的话，他们会试图指责拉瓦卡的刺客。

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