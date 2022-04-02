Manu Ginobili 在电话会议中兴奋不已，这证实了他进入名人堂

将伊曼纽尔·吉诺比利（Emanuel Ginobili）列为阿根廷历史上最重要的运动员之一不需要进一步的认可，但毫无疑问，过去几个小时内爆发的消息为树立传奇形象提供了另一粒沙子：被选中进入篮球名人堂，这位阿根廷球员通过社交媒体表达了自己的兴奋。

篮球名人堂账户发布了数小时前泄露的官方消息几分钟后，这位 42 岁的前阿根廷球员使用了他的 Twitter他敞开心heart：“当你开始砍橙色球时，你从未梦想过的另一件事！感谢所有陪同我走这条路的人。”

该消息附有官方公告，该公告是用马努·吉诺比利（Manu Ginobili）的照片拍摄的，这是他在圣安东尼奥马刺队度过了 16个赛季（2002-2018年）期间赢得的四个 NBA 冠军奖杯之一。

但是，除了吉诺比利本人发表的信息之外，从他收到消息的那一刻起，他的照片就已经知道了。在圣安东尼奥马刺队的社交网络上，他们分享了一段视频，其中 Manu 似乎回应了篮球名人堂代表之一约翰·德莱瓦（John Deleva）的电话，后者告诉了他这一消息。

视频显示，这位阿根廷偶像非常感动，几乎无语，并带着微笑闭幕，这反映了他成为篮球名人堂的五个新成员之一的喜悦，还有前球员蒂姆·哈达威和斯温·卡什，以及前教练乔治·卡尔和鲍勃·哈金斯。

“很高兴能和你谈谈。我要祝贺你当选为2022年奈史密斯纪念篮球名人堂成员。恭喜”，当Manu试图掩饰入侵他的情绪时，他们在电话中通知了他。“非常感谢你。太荣幸了。我很感激”，阿根廷人回答。

这位于 2018年8月27日退休的巴伊亚篮球运动员获得的这一奖项是对他职业生涯的巨大全球认可。马努，除了在马刺队赢得四枚戒指（2003、2005、2007和2014年）之外，马努还撤回了其传奇数字的球队20，也是阿根廷国家队多拉达一代的伟大标志。

吉诺比利曾两次参加 NBA 全明星赛（2005 年和 2011 年），他在阿根廷赢得了九枚奖牌，包括 2004 年雅典金牌和 200 2 年印第安纳波利斯世界杯的银牌。在2008年北京奥运会下一届奥运会上，他获得了铜牌。

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