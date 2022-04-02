液化石油气继续下跌：4月3日至9日各州创下新高

与每个星期六一样，能源监管委员会（CRE）更新了 LP Gas（液化石油）私人分销商从 4月3日（星期日）的第一分钟至4月9日下周六必须在全国范围内处理的最高价格表。

对墨西哥人来说是个好消息，因为在2月下旬俄罗斯军队入侵乌克兰触发全球价格之后，燃料成本将连续第三周略有下降。

这些费率因每个地区的市政当局而异，根据联邦政府的说法，该法规的目的是控制价格并在面对通货膨胀时 “防止公司滥用”。

应该记住，正是在2021年7月，全国平均成本达到了年度最高水平，并导致了这一 “监管”，每公斤25.90比索。

(Foto: especial)

墨西哥城：每公斤 23.98 美元/升 12.95 美元（Bajó）

墨西哥州：每公斤24.55美元/升 13.26美元（玫瑰）

哈利斯科州：每公斤27.06美元/升 14.61美元（向下）

Nuevo León：每公斤 27.01 美元/升 14.59 美元（向下）

瓜纳华托：每公斤 26.63 美元/升 14.38 美元（上涨了）

克雷塔罗：每公斤 26.74 美元/升 14.44 美元（向下）

普埃布拉：每公斤 26.77 美元/升 14.45 美元（向下）

Hidalgo：每公斤 26.74 美元/升 14.44 美元（向下）

韦拉克鲁斯：每公斤 26.77 美元/升 14.45 美元（向下）

杜兰戈：每公斤 27.82 美元/升 15.02 美元（向下）

塔毛利帕斯州：每公斤 26.91 美元/升 14.53 美元（向下）

奇瓦瓦州：每公斤 27.36 美元/升 14.77 美元（向下）

恰帕斯州：每公斤 25.96 美元/升 14.02 美元（向下）

瓦哈卡州：每公斤 26.25 美元/升 14.17 美元（向下）

金塔纳罗奥州：每公斤 25.96 美元/升 14.02 美元（向下）

要查看每个城市的完整和详细选项卡，请单击此处。

如果你发现你的经销商以更高的价格提供燃料，你可以通过 denunciasgaslp@profeco.gob.mx 提交相应的报告

最高价格的确定考虑了每种工厂的效率和成本参数、分销的盈利能力、税收成本、技术效率和每个地区的特点以及其他标准。

(Foto: CDMX)

就其本身而言，墨西哥石油公司（Pemex）的品牌Gas Bienestar最近到达CDMX 市长办公室的阿尔瓦罗·奥布雷贡（ÁlvaroObregón）的价格为20公斤气瓶400比索，30公斤气瓶的售价为600比索。根据CRE的说法，最高价格不应分别超过447.60比索和671.40比索。

除了阿尔瓦罗·奥布雷贡，Gas Bienestar的业务到目前为止还集中在该国的首都：伊斯塔帕拉帕，阿兹卡波扎尔科，特拉瓦克，伊斯塔卡尔科和米格尔·伊达尔戈市长。

但是，该子公司的计划目标是在2022年第一季度末之前覆盖所有墨西哥城市长，并在今年余下的时间内覆盖该国中部和东南部的一些州，尽管目前最大的承诺是韦拉克鲁斯州和塔巴斯科州。

(Foto: Twitter/MayeliRuizO)

代表们和邻居们在位于CDMX的阿兹卡波特扎尔科市长办公室的前18日de marzo炼油厂的Gas Bienestar储罐仓库举行了象征性的关闭。

国会议员加布里埃拉·萨利多（Gabriela Salido）说：“几个月来，气味一直是恒定的，永久的。”

就她而言，科洛尼亚圣地亚哥奥科约阿卡克的邻居罗萨里奥·迪亚斯（RosarioDía z）评论说，坦克的气味在晚上更为明显。她说：“就像其他邻居一样，我起床检查炉子，恐惧正在入睡而不是醒来。”

关闭时没有影响由国民警卫队守卫的前炼油厂的活动。





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