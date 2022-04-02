L'Equipe 记者：“看到秘鲁参加世界杯总是很高兴”

本周五早上，秘鲁知道将在哪个小组中击败 2022年卡塔尔世界杯复活赛的亚洲冠军。令许多人惊讶的是，秘鲁队将再次面对法国和丹麦，你还记得，两支球队都是我们在上届世界杯上的对手事件。

这样，秘鲁击败澳大利亚和阿拉伯联合酋长国的冠军将与法国，丹麦和突尼斯一起在2022年卡塔尔世界杯上加入D组。

秘鲁在2022年卡塔尔世界杯上的第一场比赛将是与法国队，因此Infobae打电话给L "Equipe的记者何塞·巴罗佐（JoséBarroso），向我们详细介绍了现任世界冠军的出席，

“如果秘鲁通过季后赛，我想我们会认为它是本组的第三或第四支球队。丹麦取得了不错的欧洲杯，而且表现相当稳定。就突尼斯而言，它的表现并不好（非洲杯四分之一决赛），但我们仍然将其视为一支高素质的球队，像卡兹里这样的人，我们在法国联赛中非常了解，” 何塞·巴罗佐告诉Infobae。

“自从我们在2018年参加比赛以来，我们必须谨慎对待秘鲁，最重要的是，我们知道他们在美洲杯比赛以来的成绩，但是，因此，我认为，如果我们看一下他们的平局，我们会或多或少地将其置于突尼斯的水平，因为我们所知道的个性较少。”

法国是他的团队的最爱

对于法国记者何塞·巴罗佐来说，他的选择比其他选择领先一步。巴罗佐告诉 Infobae：“可以肯定的是，今天在法国，这被认为是一场 “不错的” 平局，法国显然有利于在小组赛中获得第一名。”

“对我们来说，尽管他们获得了欧洲冠军，但毫无疑问：目标不过是获胜，我们认为法国是最受欢迎的球员之一。L'Equipe的记者何塞·巴罗佐告诉 Infobae，我们遇到了一些小的防守问题-我们并不像 2018 年那样稳固，但是有了这样的个性，有了如此出色的姆巴佩，就不可能再期待另一个结果。”

法国的新版本

当被问及迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）领导的团队的新版本时，巴罗佐详细介绍了它。“不多，最大的变化是他现在使用另一个 3-4-2-1 系统，姆巴佩为 '9′ 或 3-4 -1-2，姆巴佩和本泽马是积分，格里兹曼是 '10'。在场边，埃尔南德斯现在排在第 11 位，在右边，帕瓦德和像科曼这样更具攻击性的形象之间有点怀疑。同时，在防守方面，Psg 的 Kimpembe 进入了 11 号，否则没什么新鲜事物，因为弧线中是洛里斯，而中后卫是瓦拉内在金彭贝旁边。他补充说，恢复传单的二人组由Pogba和Kanté组成。

最后，有人问他是更喜欢澳大利亚还是秘鲁作为卡塔尔2022年世界杯的对手，他说了以下话。“我不太了解其他球队的水平，所以我无法告诉你，但是澳大利亚是一个历史较少但体育传统的国家。就其本身而言，看到秘鲁参加世界杯总是很高兴的，” 何塞·巴罗佐说。

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