亚视上的 JB 模仿威尔·史密斯在 2022 年奥斯卡颁奖典礼上对克里斯·洛克的耳光

第 94届奥斯卡颁奖典礼在世界各地举行。威尔·史密斯因为嘲笑妻子贾达·平克特·史密斯而对克里斯·洛克的打击患有导致脱发的疾病，是当晚谈论最多的话题。对抗的模仿很快就来了，当然，我国也紧随其后。

4 月 2 日星期六，亚视上的 JB 将通过 ATV 信号展示自己的草图。 第一部预告片是由 M agaly Medina 的节目播出的，看到卡洛斯·维尔切斯扮演美国演员史密斯就从好莱坞学院辞职了马丁·法凡是克里斯·洛克，达亚妮塔是没有很好地开喜剧演员的笑话的女演员。

参加活动的还有加布里埃拉·塞尔帕、沃尔特· “卡奇托” · 拉米雷斯、丹尼·罗萨莱斯、若昂·卡斯蒂略和豪尔赫作为兰博的角色，贝纳维德斯是晚会的尴尬参与者。他们将负责目睹和干预好莱坞演员有争议的斗争。

“我的生活，你怎么样，亲爱的。你有多漂亮！他们已经告诉我你要出演Megamente的第二部分，哈哈哈。多么可爱！”，秘鲁克里斯·洛克开玩笑说达亚妮塔的虚构秃头，为了避免离开角色，他在有趣的素描中不得不面对几个朋友。

“亲爱的，它打扰了你吗？”，维尔切斯问道，几秒钟后离开为妻子辩护，向马丁·法尔凡打了一巴掌。但是事情并没有止步于此，因为这位幽默主义者继续让其他好莱坞 “演员” 对他的笑话感到不舒服。

她告诉姐姐 ：“斯嘉丽·塞尔帕（加布里埃拉），我已经发现你要出演《没有头的女人》，那个角色已经钉在你身上了。”塞尔帕的克劳迪娅。丹尼·罗萨莱斯立刻从座位上站起来，自己伸张正义。

克里斯·洛克的俗气笑话

克里斯·洛克（Chris Rock）在 2022年奥斯卡颁奖典礼上颁发了 “最佳纪录片” 奖，但在宣布提名人之前，他花了几分钟与一些好莱坞演员开玩笑，包括威尔·史密斯的妻子贾达。 他告诉这位女演员，他期待着《G.I. Jane》的续集，这显然是指光头。

与黛咪·摩尔（Demi Moore）在1997年的电影《脱发脱发》中剃过的头发角色的比较 ，贾达·平克特（Jada Pinkett）已经面临了一段时间了。记得的 “贝莱尔王子” 的主角根本不喜欢这一点，他从座位上站起来，走到洛克，在所有人面前拍了他一巴掌。

再次坐下后，史密斯对洛克大喊 ：“把我妻子的名字从你该死的嘴里拿出来”，显然很生气。这位喜剧演员带着半笑和困惑的姿态惊呼：“威尔·史密斯刚刚打了我一巴掌。”经过几秒钟的震惊，他补充说：“那是电视历史上最好的夜晚。”

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo

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