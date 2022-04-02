伊万·杜克承诺泽伦斯基经济合作和拉丁美洲支持乌克兰

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基（Volodymir Zelensky）致函感谢他在哥伦比亚的同名人物伊万·杜克·马尔克斯（Ivan Duque Márquez），感谢他在俄罗斯入侵而经历的困难时期给予乌克兰的支持。

乌克兰总统通过他的Twitter帐户保证，哥伦比亚向该国提供的援助不仅是经济上的，而且还达成了国防协议。该消息是在本周六两位领导人进行了 20 分钟的电话交谈之后发出的，其中提到了入侵结束后的项目。

“我很高兴联系 @IvanDuque。我感谢哥伦比亚提供人道主义援助和巩固南美国家支持乌克兰。我们同意在战后启动联合的经济和防御项目，” 总统在他的Twitter个人资料上写道。

正在推进东部平原地区议程的杜克在比亚维森西奥停留期间透露了与泽伦斯基对话的细节。根据国家元首的说法，在电话对话中，他借此机会表达了哥伦比亚和拉丁美洲人民在俄罗斯入侵造成的危急局势中对乌克兰的声援。

“我们谴责了这次对人类的野蛮袭击。你得到我们的支持，不仅谴责这种可怕的情况，这次可怕的袭击，而且我们还通过人道主义支持和其他机制作出贡献，” 杜克总统说。

在对话中，泽伦斯基本来会向哥伦比亚总统提议，在2月24日开始的入侵造成的危机中，领导与其他拉丁美洲国家一起努力向其同胞提供人道主义援助和支持。

哥伦比亚总统提出了通过联合国向乌克兰人民输送援助的必要性。他还强调，有必要就缓解东欧移民危机的方法进行合作，并介绍了哥伦比亚在委内瑞拉移民方面的经验来支持这些措施。

根据杜克的说法，与乌克兰总统的对话 “令人感动，因为泽伦斯基总统向世界展示了他的勇气。”他还警告说，乌克兰人抵御俄罗斯军队入侵的防御 “一直是世界捍卫人民的榜样”，并要求 “这些恐怖行为必须结束...这场恐怖已经够了，这场战争已经够了。”

应该记得，哥伦比亚总统几天前曾受到质疑，当时人们知道他将向被俄罗斯入侵的国家提供经济支持。

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