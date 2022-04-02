Huancayo 今天将没有饮用水，因为抗议者上台

Huancayo 报告说，本周六的 饮用水服务将在整个期间受到限制城市，原因是承运人停工造成的报复 。这就是Sedam Huancayo公司在紧急声明中警告的方式。

据该公司称，一群新教徒占领了位于Chamicería附楼的 “Catchment 24”，阻止了Vilcacoto两家处理厂用于净化过程的原水进入。

声明@@ 说：“我们很遗憾地报告，从明天，2022年4月2日星期六开始，这种情况将导致万卡约，埃尔坦博和奇尔卡地区的饮用水短缺。”

他继续@@ 说：“我们公司敦促有关当局和抗议者考虑到水是确保人们健康的宝贵和必要资源，在潜在的疫情背景下更是如此。”

Comunicado de EPS Sedam Huancayo S.A.

胡宁监察员办公室负责人泰迪·帕尼茨（Teddy Panitz）也是如此，他敦促公民不要采取危害所有地区的行为并在今后几个小时内他们将与当局进行的对话的基础上设法解决冲突.

正如他所解释的那样，民众渴望分别与交通部和农业部的负责人尼古拉斯·布斯塔曼特（NicolásBustamante）和奥斯卡·泽亚（Oscar Zea）会面，他们是直接参与其需求的投资组合。

“国家已经举行了一些示威活动，目前在Jauja有两位文化部长和外交部长。此外，明天还提议将有更多行政人员抵达，” 他今晚告诉拉丁。

城堡之言

共和国总统佩德罗·卡斯蒂略今晚谈到了万卡约的抗议活动，那是在第五天在全国罢工中，他们失控了。这导致Huancaínos和秘鲁国家警察成员在市中心发生冲突，导致房屋和商店遭到破坏和抢劫。

他在简短的致辞中呼吁运输工会进行对话，共同寻找解决这一部门工人所面临问题的办法。他还表示，有一些迫切的要求需要解决，但是 “如果没有对话的意愿和修正的目的，就很难解决这些要求”。

总统在社交网络上发帖@@ 说：“兄弟运输商，我保证为了所有人的利益共同寻求解决方案。”

令人惊讶的是，总统尚未详细说明他关于停运航空公司的信息。根据秘鲁自由党国会议员瓦尔德马尔·塞隆的说法，今天下午，国家元首将就此事发表一些声明。最重要的是，因为他不得不解释他前一天所说的一句话，卡斯蒂略称示威者为 “有偿领导人”。这引起了几位惊人的航空公司的愤慨。

政府创建技术表

政府设立了一个临时工作组，名为 “促进解决该国货运问题高级别技术工作组”，该工作组将向部长会议主席团报告。

这项规定是由第113-2022-PCM号部长级决议确立的，该决议发表在《秘鲁政府公报》的《法律规范》特别公报上。

本次技术圆桌会议的目的是分析该国货运问题并提出解决方案；该会议由担任主席的交通运输负责人组成，由商务、经济、司法、文化、能源和内政部长组成。

它还将起草一份工作计划，其中载有目标的定义、活动时间表、确定负责的行为者和执行期限；确定、分析和提出短期和长期的具体解决办法该国的货物运输问题。

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