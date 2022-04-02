如何识别某人的个人资料照片是否为假

如今，许多人通过Internet互相见面，而个人资料照片是他们对对方外表的唯一参考, 然而, 有些人使用假照片来冒充别人.要了解那个人是否真的是他们所说的人，您可以对个人资料照片进行简要验证。

为了找出对方是真实的还是伪造的图像，您必须使用伪造的配置文件检测器工具。它是易于使用的浏览器扩展，因为您只需要下载它即可。

下载完成后，您就可以开始使用V7Labs公司开发的专注于人工智能（AI）的工具了。只需右键单击图像并选择 “检查个人资料假图片” 即可使其正常工作。

(Foto: Captura de pantalla/Fake Profile Detector)

探测器将立即在图像上以百分比显示分析结果，根据具体情况，百分比会更大或更小。例如，如果在一个可爱女孩的照片后面有一个使用FaceApp的男人，那么扩展程序就会知道它而不会出现任何麻烦。

该工具在 Google商店中，这意味着它仅适用于Chrome或Chromium等家庭浏览器。安装后，你必须按照说明如何激活通知。

不幸的是，该工具存在局限性，因为它只能识别由GAN（生成对抗网络）自动生成的图像的准确性，这些图像是由令人信服的AI创建的一类图像。

(Foto: Captura de pantalla/Fake Profile Detector)

这意味着你很难确定个人资料图片是否与账户背后的人不对应，因为它逃避了你的技能。

首先，你需要安装 DollToon 应用程序，该应用程序可免费在 iOS 和 Android 上使用。安装完成后，输入并定义头像脸部的性别，轮廓和形状，肤色，发型和颜色，然后您可以修改衣服以创建与平时穿着相似的服装。应该注意的是，要对化身进行 “交响乐”，必须使用黄色作为肤色或该系列中最常见的肤色之一。

Mujer convirtió su foto en una versión de los Simspons gracias a DollToon. (foto: Caricatura Simpsons)

创建头像后，您可以放置一个背景（有一个与辛普森一家的后院或瑞克和莫蒂的传送门非常相似的背景。最后，将其作为图像下载到手机上。

这样的图像可以作为WhatsApp或任何其他社交网络上的个人资料图片放置。对于消息传递应用程序，您必须单击由右上角的三个垂直点表示的 “查看更多” 选项，然后单击个人资料照片，然后搜索选项 “在图库中搜索”，这是您必须选择在DollToon中创建的图纸的地方，然后就是这样。

应该注意的是，尽管它是免费的应用程序，但您可以选择购买一些带有 “钻石” 的应用内配件，这些配件是用真钱购买的，其中一些化妆品包括一些化妆品，例如标志性的Adultswim系列中的科学家Rick的头发。

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