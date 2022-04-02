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星期六 2 四月 2022
奇諾

布查的恐怖：乌克兰军队收复了这座城市并发现了数百具尸体

在过去的几个小时里，基辅西北部的城市被重新征服。法新社发现有些尸体双手被绑在背后

Newsroom Infobae

2 四月 2022
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A volunteer inspects a body of killed person, as Russia's attack on Ukraine continues, on a street in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A volunteer inspects a body of killed person, as Russia's attack on Ukraine continues, on a street in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

乌克兰军队重新控制俄罗斯主要城市后，乌克兰首都基辅市长周六告诉法新社记者，已有近300人被埋葬在位于乌克兰首都基辅郊区的城市布查的万人坑中。

市长阿纳托利·费多鲁克通过电话告诉法新社：“在布查，我们已经在万人坑里埋葬了280人。”据他说，这座城市的街道被严重摧毁，到处都是尸体。

法新社说，有些乌鸦双手被绑在背后尸体散落在数百米之内，到目前为止还没有已知的死因。

俄罗斯军队最近从基辅附近的几个地点撤出，但未能包围首都。乌克兰当局宣称布查已经 “解放”。

战斗和轰炸留下了世界末日的全景，城市各地的住宅楼和失事的汽车都有巨大的洞

20 具尸体中有 16 具在街道人行道上或旁边。三个在路中间，一个在房子的院子里。绑好的尸体附近有一本乌克兰护照。

所有死者都穿着便服：外套、外套、牛仔裤或慢跑裤和运动鞋或靴子。两人躺在自行车附近，另一人躺在一辆废弃的汽车附近。有些人脸朝下，另一些则站在背上。

死者的脸上有蜡状的外观，这可能表明他们已经在这个地方呆了好几天

El papa Francisco en su vuelo a Malta (REUTERS/Remo Casilli)

六，教皇方济各谴责俄罗斯入侵乌克兰在马耳他他计划应乌克兰总统沃洛德米尔的邀请前往马耳他Zelensky，并要求面对日益严重的移民紧急情况 “共享” 回应。

在对这个地中海岛屿进行为期两天的访问之初，阿根廷最高教皇在瓦莱塔总统府发表讲话时，哀叹来自 “东欧” 的 “冰川战争之风”。

他毫不含糊地暗示俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）补充说：“一些强大的，可悲的是陷入了民族主义利益的不合时宜的主张中，挑起并助长了冲突，尽管他没有点名。

弗朗西斯还谴责 “专制的诱惑” 和 “新帝国主义”，它们带来了 “可能扼杀各国人民和整整一代人的生活的延续冷战” 的风险。

在媒体问及可能去乌克兰旅行的问题时，圣父回答说：“是的，它已经摆在桌面上了。”

这位85岁的阿根廷教皇应泽伦斯基的邀请，在乌克兰和俄罗斯之间的谈判中扮演调解人的角色，并访问了自2月底以来被俄罗斯军队入侵的他的国家。

他还应基辅市长维塔利·克里琴科的邀请，对乌克兰人民 “表示同情”

面对乌克兰的冲突，导致超过410万居民逃离该国，教皇呼吁采取 “广泛而共同的回应”。

他告诉马耳他总统乔治·维拉和外交使团：“只有一些国家无法承受整个问题，而另一些国家则无动于衷。”

除了提到乌克兰之外，它还批评了包括马耳他在内的欧盟（欧盟）的移民政策，该政策被指控关闭其港口，禁止非政府组织帮助试图通过穿越地中海到达欧洲的移民。

（来自法新社的信息）

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