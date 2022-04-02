布查的恐怖：乌克兰军队收复了这座城市并发现了数百具尸体

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A volunteer inspects a body of killed person, as Russia's attack on Ukraine continues, on a street in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

乌克兰军队重新控制俄罗斯主要城市后，乌克兰首都基辅市长周六告诉法新社记者，已有近300人被埋葬在位于乌克兰首都基辅郊区的城市布查的万人坑中。

市长阿纳托利·费多鲁克通过电话告诉法新社：“在布查，我们已经在万人坑里埋葬了280人。”据他说，这座城市的街道被严重摧毁，到处都是尸体。

法新社说，有些乌鸦双手被绑在背后。尸体散落在数百米之内，到目前为止还没有已知的死因。

俄罗斯军队最近从基辅附近的几个地点撤出，但未能包围首都。乌克兰当局宣称布查已经 “解放”。

战斗和轰炸留下了世界末日的全景，城市各地的住宅楼和失事的汽车都有巨大的洞。

20 具尸体中有 16 具在街道人行道上或旁边。三个在路中间，一个在房子的院子里。绑好的尸体附近有一本乌克兰护照。

所有死者都穿着便服：外套、外套、牛仔裤或慢跑裤和运动鞋或靴子。两人躺在自行车附近，另一人躺在一辆废弃的汽车附近。有些人脸朝下，另一些则站在背上。

死者的脸上有蜡状的外观，这可能表明他们已经在这个地方呆了好几天。

El papa Francisco en su vuelo a Malta (REUTERS/Remo Casilli)

周六，教皇方济各谴责俄罗斯入侵乌克兰在马耳他，他计划应乌克兰总统沃洛德米尔的邀请前往马耳他Zelensky，并要求面对日益严重的移民紧急情况 “共享” 回应。

在对这个地中海岛屿进行为期两天的访问之初，阿根廷最高教皇在瓦莱塔总统府发表讲话时，哀叹来自 “东欧” 的 “冰川战争之风”。

他毫不含糊地暗示俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）补充说：“一些强大的，可悲的是陷入了民族主义利益的不合时宜的主张中，挑起并助长了冲突，尽管他没有点名。

弗朗西斯还谴责 “专制的诱惑” 和 “新帝国主义”，它们带来了 “可能扼杀各国人民和整整一代人的生活的延续冷战” 的风险。

在媒体问及可能去乌克兰旅行的问题时，圣父回答说：“是的，它已经摆在桌面上了。”

这位85岁的阿根廷教皇应泽伦斯基的邀请，在乌克兰和俄罗斯之间的谈判中扮演调解人的角色，并访问了自2月底以来被俄罗斯军队入侵的他的国家。

他还应基辅市长维塔利·克里琴科的邀请，对乌克兰人民 “表示同情”

面对乌克兰的冲突，导致超过410万居民逃离该国，教皇呼吁采取 “广泛而共同的回应”。

他告诉马耳他总统乔治·维拉和外交使团：“只有一些国家无法承受整个问题，而另一些国家则无动于衷。”

除了提到乌克兰之外，它还批评了包括马耳他在内的欧盟（欧盟）的移民政策，该政策被指控关闭其港口，禁止非政府组织帮助试图通过穿越地中海到达欧洲的移民。

（来自法新社的信息）

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