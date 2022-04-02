“他告诉我：他们应得的。我回答说：“不，他们是我们的一生”：墨西哥10万人失踪的危机

墨西哥是少数几个人们学会阅读土地寻找家人的国家之一，因为在一个将近100,000的国家失踪人员和未正式登记的本地化人员, 不再象征性地使用 “即使在石头下” 搜查的必要性.

这个数字在数字中保护留下空椅子的母亲、父亲、兄弟、女儿和儿子的名字。从缺席开始，出现了各种团体。索诺拉寻找母亲组织就是这种情况，根据国家搜寻委员会的数据，仅在其实体内就有6,000多名失踪人员。





2006 年 3 月 31 日至 2022 年 3 月 31 日期间按年度分列的失踪和下落不明人员

-到地上去！上地吧！，听见 Cecy 拒绝服从命令。

上午11点半左右，索诺拉州的佩尼亚斯科港（Puerto Peñasco），索诺拉寻求者母亲团体和一个美国集体被武装人员拦截，他们从货车上将他们指向他们。

塞西·弗洛雷斯（Cecy Flores）是两个失踪孩子的母亲，也是索诺拉的母亲寻求者集体的主席，他讲述了这件事发生在2020年11月2日。她和她的团队安排了一个由来自美国的集体组成的搜查队，目的是：教他们如何在地下搜寻尸体。因为他们不知道怎么做，所以他们只是搜查了地表。

这就是为什么他们从11月1日开始工作的原因，但是那天，在实地考察之后，他们什么也没发现，因此Cecy决定将他们带到他们已经找到的另一个地方：Puert o Peñasco，在三天内发现了54具尸体。

为了出席会议，塞西请求索诺兰检察官办公室的保护人员提供支持，后者又要求他提供自己和同事的名字。到达现场后，一名保安人员到达，目的是在进行搜查时保护该地区。

Información obtenida de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

几分钟后，同一名军官退休了，正如他所说，原因是：一位同事的轮胎漏气，修好轮胎后他会回来。他们离开后，他们继续活动，进入第十个坑，当时一群人乘坐两辆面包车出现，手里拿着长枪瞄准他们。

因此，两个失踪孩子的母亲开始受到威胁她的男人的讯问。

“他像当局一样开始质疑我，'你为什么要找他们，谁付钱给你，谁派你，谁来你，你为什么来？'” 他们问他为什么 “把败类带出社会”。

他告诉我：“在这里的人应得的，所以我回答他说，在那里的人中没有人应得的，无论情况多么糟糕，也没有人，你怎么做才能杀死和埋葬你应得的人，因为他们不是上帝来决定这一点。”

塞西告诉他，她正在寻找两个孩子，一个是无辜的，一个有罪的孩子，“但我要找他们两个是因为我爱他们”，尽管如此，那个男人一直在质疑他们为什么要把那些被埋葬的人带走。

正是在 2015 年 10 月 30 日，他们的第一个孩子在锡那罗亚州的洛斯莫奇斯失踪了。这就是他的旅程开始的方式，七年过去了，塞西没有儿子的踪迹，也没有迹象（明年4月1日将开始一个为期三天的旅注定要寻找他）。

但是，直到 2019年5月4日马可·安东尼奥在索诺拉州的Valle de Equino失踪后，母亲才开始使用Colectivo。就在那一天，刺客带走了马可·安东尼奥和他的小儿子耶苏斯·阿德里安。

那一刻，塞西尽可能地出去山里寻找他们，等待杀死他们的刺客，因为那是他想要的：死。经过几天的搜查，他在5月9日接到了电话。他是一个向他保证他会把母亲节礼物送给他的人。

在和孩子们交谈之后，她被召到山里；那时她不知道该相信什么，她认为这是勒索。

“我之所以考虑这个问题，是因为随着亚历杭德罗（Alejandro）的失踪，他们夺走了我没有的一切。”晚上 12 点他们打电话给他。“我被召唤到一座山上，我想只有一位母亲在痛苦中生气，活着就死了，当我到达那里时，我发现了我的小儿子，他还活着，他被殴打得很厉害，但我的儿子还活着”。

他一直抱着他，把他带回家，一直问起他的兄弟。“他说，'妈妈，我想我哥哥再也不会回来了，他们叫我不要找他，因为我们永远找不到他。'”

这就是为什么2020年11月2日，在武装人员面前，在一个充满秘密坟墓的地方，他告诉他他的目标是谁：“如果你杀了我，你就杀了我的身体，因为我的灵魂已经死了很长时间。”从他们带走孩子的那一天起，她也失去了家人，婚姻，甚至失去了自己的家，因为她已经不一样了。





失踪人员，国家未找到和查找

2020年11月2日，威胁她的人叫她去其他地方看看，因为 “她拿出的东西让人不高兴”。

塞西说：“我该如何加热地面 mijito，是的，我带的只是铁锹和 picos，我告诉他” 好像几个小时后，塞西说，他设法使那个要去找她的家伙敏感。“她叫我离开，别回来，我不想再在这里见到她了。”

“然后我从那里意识到这是政府的攻击，而不是卡特尔的攻击，因为卡特尔在乎我们的所作所为，如果他们已经杀死了他们，他们在乎我们的所作所为。”

该集体的主席叙述说，发生事后，她直接向检察官办公室投诉，控告因同事撞轮胎而退休的人。“因为他们是向我索要信息的人，而武装人员来找我，他们怎么知道我要去那里？唯一掌握情报的人是检方的人”。

目前，塞西住在从索诺拉流离失所的人，有一个紧急按钮。像许多其他母亲和亲戚一样，她谴责缺乏资源，“当局及其官僚机构的冷漠”。

她掌握了自开始搜查以来谁应对她受到的威胁负责的信息，即使有了这种威胁，她指责检方没有对投诉做出回应，但她将继续寻找自己的孩子。

“我想我应该给儿子最后一个吻，最后一个吻我爱你，我想我应该给他最后的再见”，这个故事是 98,508名失踪和失踪人员的亲戚之一的一部分。

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